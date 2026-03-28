США не вимагають виходу ЗСУ з Донеччини в обмін на гарантії безпеки.

Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на заяву, яку президент України Володимир Зеленський зробив 26 березня щодо гарантій безпеки, які США нібито готові надати лише після виходу ЗСУ з Донеччини. Він назвав ці слова “брехнею” і зазначив, що США готові надати гарантії після завершення війни. Долю Донецької області, за його словами, не обговорювали.

Про це держсекретар США заявив під час спілкування з журналістами перед відльотом із Франції.

“Це брехня. Я бачив, як він (Володимир Зеленський, — ред.) це сказав, і прикро, що він так говорить, бо знає, що це не так. Йому говорили зовсім інше. Йому пояснили: гарантії безпеки не діятимуть, доки не закінчиться війна. Інакше це означатиме автоматичне втягнення у війну того, хто виступає гарантом безпеки. Це не пов’язували з тим, що він [Зеленський] має віддати території. Я не знаю, чому він говорить такі речі”, — сказав Марко Рубіо.

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе отримати від США гарантії безпеки лише за умови виведення українських військ з Донеччини та Луганщини. Тоді він казав, що це може поставити під загрозу подальшу оборону не лише України, а й інших європейських держав.