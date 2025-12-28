Наслідки російських обстрілів Слов’янська 26 грудня. Ілюстративне фото: Вадим Лях

У неділю, 28 грудня, російські війська завдали авіаудари по Слов’янську. Застосувавши три керовані авіабомби. Влучання припали на приватний сектор — є загиблий та постраждалі.

Про обстріл повідомив голова Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його словами, внаслідок удару одна людина загинула. Ще троє цивільних дістали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Обстріл зруйнував житлові будинки у приватному секторі. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та обстеження пошкоджених осель.

Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості перебувати в укриттях.

