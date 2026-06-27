Наслідки обстрілів у Донецькій області за 26 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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26 червня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинула одна людина у Семенівці Краматорського району. Ще восьмеро дістали поранень — п’ятеро у Дружківці та по одному у Миколаївці, Слов’янську та Краматорську. Крім цього, стало відомо, що 25 червня у Дружківці загинули двоє місцевих. Удари росіян за добу зруйнували 35 цивільний об’єкт та ще 2 — у ніч на 27 червня. Військові на Донеччині за добу відбили 96 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

26 червня 2026 року від російських ударів на Донеччині загинула одна людина та ще восьмеро дістали поранення

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 26 червня внаслідок ударів російських військових на Донеччині загинула одна людина у Семенівці Краматорського району.

Ще восьмеро дістали поранень — п’ятеро у Дружківці та по одному у Миколаївці, Слов’янську та Краматорську.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 26 червня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Крім цього, поліцейські Донеччини додають, що попереднього дня — 25 червня 2026 року — у Дружківці внаслідок удару керованої авіабомби по приватному будинку загинули двоє місцевих.

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 138 жителів Донеччини, ще 9 724 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 26 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

26 червня 2026-го від російських ударів постраждали 35 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 241 раз. Постраждали 13 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Біленьке, села Долина, Іверське, Кіндратівка, Криниці, Мирна Долина, Очеретине, Семенівка та Шаврове.

Протягом доби під обстріли потрапив 35 цивільних об’єктів, з них 20 — житлові будинки. Зокрема:

8 керованих авіабомб російська армія скинула на Дружківку , а також вдарила FPV-дроном та зруйнувала 12 багатоквартирних будинків, підприємство, магазин та 2 вантажівки з причепом;

чотири безпілотники атакували Краматорськ — руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, телецентр та 2 цивільних авто;

Слов’янськ окупанти атакували з безпілотників та реактивних систем залпового вогню і зруйнували 3 приватних будинки, нежитлове приміщення та автомобіль;

по одному приватному будинку безпілотники росіян пошкодили у Миколаївці , Біленькому , Криницях та Шавровому ;

у селі Мирна Долина Олександрівської громади безпілотник пошкодив цивільний автомобіль.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 26 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 27 червня росіяни пошкодили щонайменше 2 цивільних об’єкта

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо, що внаслідок російських ударів пошкодили інфраструктуру в Очеретиному Олександрівської громади Краматорського району та цивільний автомобіль в Іверському Новодонецької громади.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 26 червня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

96 разів за 26 червня року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 червня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 96 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 31 раз йшли на штурм позицій ЗСУ в районах населених пунктів Новоолександрівки, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також у напрямку Торецького, Затишка, Дорожнього, Матяшевого, Василівки, Гришиного, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Удачного та Новомиколаївки;

на Слов’янському напрямку окупанти 29 разів атакували в районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Закітне та Каленики, а також у напрямку Рай-Олександрівки;

на Костянтинівському напрямку українські захисники нарахували 18 атак російської армії у районах населених пунктів Іллінівка, Костянтинівка та Плещіївка;

на Лиманському напрямку росіяни 14 разів штурмували позиції бійців ЗСУ у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та Озерне і у бік Ямполя, Новомихайлівки, Новоселівки, Новоєгорівки та Шийківки;

дві атаки бійці ЗСУ відбили на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Малинівка та Миколаївка ;

ще два штурми окупанти провели на Олександрівському напрямку у бік населених пунктів Вербове та Вороне.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 26 червня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, українські захисники здатні продовжувати оборону Костянтинівки, якщо постачання боєприпасів, безпілотників та особового складу збережеться на поточному рівні. Нині там тривають бої з російськими військовими, яким поступово вдається проникати до міської забудови.