Житлова забудова у Костянтинівці у квітні 2026 року. Фото: 24 бригада ЗСУ

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Сили оборони України здатні продовжувати оборону Костянтинівки, якщо постачання боєприпасів, безпілотників та особового складу збережеться на поточному рівні. Нині там тривають бої з російськими військовими, яким поступово вдається проникати до міської забудови.

Про це в інтерв’ю для “Суспільного” розповів командувач Оперативного командування “Схід” Сухопутних сил ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

“[Костянтинівка] втримається при тій забезпеченості, яка на даний час, — втримається. Якщо надалі ми отримуватимемо людський ресурс, особовий склад, безпілотні апарати, боєприпаси, вона втримається. При відповідному ресурсному забезпеченні, звичайно, вона втримається. Будь-які населені пункти, будь-які підрозділи, які ведуть оборону, наступальні дії, мають мати певний ресурс. При наявності цього ресурсу можна планувати будь-які дії й чітко стверджувати, що воно так і буде. Зараз ресурс надається”, — сказав Віктор Ніколюк.

Під час інтерв’ю, яке відбулося 17 червня, офіцер відкинув заяви про часткове або повне оточення міста, про що повідомляють деякі медіа та експерти.

“У Костянтинівці немає як таких міських боїв. Є, скажімо так, бойові дії з дрібними групами противника. Все, що виявляємо, ми знищуємо. Давати оцінку оточена чи не оточена Костянтинівка не буду, але заявляю, що немає ні напівоточення, ні оточення Костянтинівки”, — заявив генерал-майор.

Водночас командувач підтвердив факт інфільтрації російських військових у місто. На 17 червня, за даними Віктора Ніколюка, їх там було менш як 250: загарбники проникають до міста через яри, зарості та природні складки рельєфу, щоби завдавати ударів по українських підрозділах.

“Є інфільтрація ворога в населений пункт Костянтинівка. Ворог так само використовує і погодні умови, так само використовує результати вогню артилерії, тобто вогневого ураження, яке завдають по наших підрозділах, практичним знищенням даного населеного пункту. Звичайно, це дає втрати, прогалини, то відповідно туди він намагається просочитися”, — пояснив Ніколюк.

Нагадаємо, українські військові виявили та поступово ліквідують підрозділи російської армії, яким вдалося проникнути до міської забудови в Костянтинівці. На тлі втрат російські військові намагаються змінити тактику дій у місті, аби відрізати Сили оборони від постачання.