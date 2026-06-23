Загарбники скорочують кількість атак у Костянтинівці, бої тривають у центрі, на півдні й заході міста

Костянтинівка на мапі DeepState. Фото: DeepState

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Українські військові виявили та поступово ліквідують підрозділи російської армії, яким вдалося проникнути до міської забудови в Костянтинівці. На тлі втрат російські військові намагаються змінити тактику дій у місті, аби відрізати Сили оборони від постачання.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів тимчасовий виконувач обов’язків заступника командира 19 армійського корпусу Юрій Мадяр.

“Вони (російські військові, — ред.) бігають, деморалізовані, але є ще ті, які намагаються відстрілюватися. Південь Костянтинівки — вже мінімум військовослужбовців противника, ми їх там зачистили. Зараз починаємо проводити деякі заходити для того, щоб знищити військовослужбовців противника в самій Костянтинівці — центральній та західній частині. Їх небагато, ми знаємо, де вони є”, — заявив Юрій Мадяр.

Він зазначив, що росіяни застосовують штурмові групи малої чисельності під час битви за місто, а інколи — проводять інфільтрацію поодинокими бійцями. Військовий вважає, що загарбники скорочують кількість атак та шукають нові підходи до боїв у місті.

“Противник зменшив свої наступальні дії, ми з ним поки нормально справляємося. Я думаю, вони десь перегруповуються і щось думають зробити інше, тому що у них не виходить те, що вони запланували”, — підкреслив ТВО заступника командира 19 армійського корпусу Юрій Мадяр.

За даними офіцера, росіяни планували обійти Костянтинівку з різних сторін та вийти на панівні висоти, аби відрізати наші дороги, шляхи постачання в Костянтинівку, в Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ. Цього поки не вдалося досягти, каже Юрій Мадяр. Також він спростував російські заяви про оточення міста та заявив, що це неможливо, адже українські сили там мають чисельну перевагу.

Українські військові під час битви за Костянтинівку уражають позиції запуску безпілотників, артилерію та піхоту на підступах до міста. Через це російським штурмовикам доводиться долати від 20 до 30 кілометрів, щоб наблизитися до міста.

Нагадаємо, напередодні міноборони країни-агресорки опублікувало чергове відео з російськими військовими, які позують із прапорами у Костянтинівці. Журналісти Вільного Радіо встановили адресу будинку, поблизу якого на зазначених кадрах стояли окупанти — він розташований у центральній частині міста.