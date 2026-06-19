Російські військові в центрі Костянтинівки. Скриншот відео з російських джерел

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Міноборони країни-агресорки опублікувало чергове відео з російськими військовими, які позують із прапорами у Костянтинівці. Журналісти Вільного Радіо встановили адресу будинку, поблизу якого на зазначених кадрах стояли окупанти — він розташований у центральній частині міста.

Кадри, про які йдеться, оприлюднили у пресслужбі Міністерства оборони Росії.

Будинок, біля якого у невизначений час перебували двоє російських піхотинців із прапором країни-агресорки, розташований за адресою: м. Костянтинівка, вулиця Торецька, 273. Одразу за спорудою розташований сквер імені Шевченка, а за 300 метрів на південь — будівля міської ради (ще до початку боїв за місто її неодноразово обстрілювали, споруда зазнала руйнувань).

Геолокувати будівлю з російського відео вдалося завдяки її архітектурним особливостям: вона має нетипову форму та круглий куполоподібний елемент на покрівлі, який добре помітно на супутникових фото.

Напередодні командувач 19 армійського корпусу Олександр Бакулін в етері “Єдині новини” заявив, що російські загарбники присутні у “багатьох” районах Костянтинівки. Їх, зокрема, фіксували й в центрі міста. Водночас повного контролю над будь-якою з ділянок у місті окупанти не мають, стверджує офіцер.

Нагадаємо, раніше у червні російські ресурси опублікували нарізку кадрів, на яких загарбники позують із прапорами нібито на різних локаціях в Костянтинівці. Серед них щонайменше одна справді розташована у межах міста: російський військовий знявся з прапором на території пошкодженого Свято-Стрітенського храму у центральному районі.