Російські війська проникли до “багатьох” районів Костянтинівки, — 19 армійський корпус

Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська змогли проникнути до “багатьох” районів Костянтинівки, зокрема і середмістя. Це окремі окупанти, які просочувалися в місто поступово — вони контролюють деякі будинки. Повністю підконтрольних загарбникам ділянок немає.

Про це розповів командувач 19 армійського корпусу Олександр Бакулін в етері “Єдині новини”.

За його словами, Сили оборони фіксують російських військових як у “багатьох” районах Костянтинівки, так і в її середмісті. Водночас повного контролю над будь-якою з ділянок у місті окупанти не мають. Загарбники захопили деякі будинки — ЗСУ з цим борються.

Бакулін також вкотре зазначив, що оборонці стоять практично на околицях Костянтинівки, за виключенням “деяких напрямків зі сходу і з півдня”. Кількість російських військових у місті не змінилася — близько 123. Вони, на відміну від росіян у Покровську, просуваються поодиноко. Окупанти мають намір просочуватися та обходити місто з флангів — річку Кривий Торець, яка перетинає населений пункт.

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“Ситуація в місті складна. Вона розвивалася поступово. Ми розуміли, до чого йде. На жаль, нам не вистачило сил зупинити противника перед самим містом. Але це тому, що ми не відбивали кожну позицію будь-якими засобами, щоб покласти купу людей. Ми бережно ставимось до людей, враховуючи що великого людського ресурсу у нас немає.

Ми до цього готувалися, певні заходи ми виконали, і ситуація з нашого боку виглядає не так, як в Покровську. Ті помилки, які були допущені з різних причин в Покровську, ми врахували. Так, противнику людським ресурсом десь ще вдається мати перемогу, але завдяки тому, що ми певні помилки свої врахували, навіть це просочування противника в місто, не дозволяє казати, що він там щось контролює”, — зазначив Бакулін.