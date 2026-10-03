Один житель Слов’янська дістав поранення 2 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Протягом 2 жовтня 2026 року російська армія неодноразово гатила по Слов’янську. Через удари окупантів пошкоджено житлову багатоповерхівку, приватні будинки та автомобілі. Один місцевий дістав поранення.

Про наслідки російських обстрілів повідомляє начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“За минулу добу в результаті ворожих обстрілів у Словʼянську пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки, легкові автомобілі та вантажівку. Одна людина отримала поранення. Допомога надана амбулаторно”, — написав Вадим Лях.

Нагадаємо, 1 жовтня у Краматорську російський FPV-дрон атакував автомобіль “Донецькоблгазу”. За кермом автівки перебував начальник Краматорського управління — він встиг зупинити авто і сховатися.