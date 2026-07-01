Військові 425 полку "Скеля". Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Офіс омбудсмена з прав людини перевіряє інформацію щодо 425 штурмового полку “Скеля”. Йдеться не лише про дані із журналістського розслідування — уповноважений за день отримав понад 30 звернень після першої публічної реакції.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів під час пресконференції, пише hromadske.

“Були звернення від народних депутатів України, окремі звернення від чинних і колишніх військових, які проходили там службу. Станом на сьогодні ми перевіряємо всю інформацію. Публічно я готовий буду коментувати результати після того, як ми закінчимо нашу перевірку. Але скажу так: за тими матеріалами, які ми вже бачимо, будуть скеровані матеріали до правоохоронних органів”, — сказав посадовець.

Він розповів, що представники його офісу поїхали з моніторинговим візитом до “Скелі” 25-26 червня — за декілька днів після публікації розслідування виданням “Бабель”. На місці вже працювали слідчі Державного бюро розслідування, Військова служба правопорядку, працівники Спеціалізованої військової прокуратури. А коли моніторингова група їхала, на місце прибула іще “дуже велика за чисельністю” група для перевірки з Генштабу.

Омбудсмен запевнив, що його працівники працювали в розташуванні, мали можливість ознайомитись з усіма документами й конфіденційно поспілкуватися з військовослужбовцями, яких самі обирали. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради з Лубінцем запевнив у повному сприянні моніторингу.

“Ми не повинні забувати, що зараз “Скеля” перекриває один із найскладніших напрямків на фронті й до складу цієї військової частини входять більш ніж 10 тисяч військових. З усією повагою до всіх, я буду коментувати результати діяльності, коли я їх побачу. Побачу документи, побачу, що було зроблено, ми їх перевіримо, після цього ми точно не будемо замовчувати. Але до тих пір виходити й публічно когось звинувачувати, вішати ярлики ми точно не будемо”, — сказав уповноважений.

Що передувало

23 червня журналісти видання “Бабель” опублікували розслідування про 425-й окремий штурмовий полк “Скеля”, у навчальних центрах якого за пів року нібито загинули щонайменше 26 новобранців. Серед офіційних причин — пневмонія. Медійники поговорили з понад 30 свідками — рідні мобілізованих, а також з десяток військових, які втекли з полку або досі проходять там службу. Так, очевидці розповіли про:

побиття та знущання у навчальних центрах, зокрема випадки прив’язування до квадроцикла та протягування людини по землі;

“скотчування”, де мобілізованих привʼязують скотчем до стовпа й залишають на довгий проміжок часу;

відмову мобілізованим наркозалежним людям у доступі до замісної підтримувальної терапії;

постійне конвоювання новобранців у навчальних центрах із неможливістю відлучатися до вбиральні вночі;

мінування периметра навколо навчальних центрів, через що були випадки підривів серед новобранців;

утримання мобілізованих із ВІЛ, туберкульозом і гепатитом C без можливості приймати необхідні для життя медикаменти.

Вже після публікації матеріалу у “Скелі” заявили, що в ньому “порушено низку серйозних питань”, які потребують ретельного вивчення та перевірки.

“Наша позиція проста. Кожен випадок має бути розглянутий окремо. Усі висновки повинні базуватися на встановлених фактах, документах, результатах перевірок та офіційних процедурах”, — зазначили у полку.

Водночас там вважають, що журналісти видання звузили історію полку до окремих трагічних випадків. Зокрема, там наголосили, що з 26 згаданих у матеріалі смертей 18 сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з “хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих”.

24 червня у Державному бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за оприлюдненими “Бабелем” фактами щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку “Скеля”. Йдеться про провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, раніше журналісти кореспондентка Вільного Радіо провела добу на позиціях 425 штурмового полку “Скеля”, аби побачити, як працюють ті, хто зупиняє російські наступи за кілька десятків кілометрів від Покровська.