Офіцера, який продав подарований виробником засіб РЕБ, засудили до 10 років в’язниці

Українські військові, один із яких тримає антидронову рушницю. Фото: Володимир Зеленський

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Суд на Дніпропетровщині визнав командира роти радіоелектронної боротьби винним у привласненні та продажу засобу РЕБ “Удав А10”, переданого його підрозділу на тестування під час виконання завдань у Покровському районі. Згодом офіцер виставив пристрій на продаж через онлайн-платформу — за покупцем, як встановив суд, стояв сам виробник.

Відповідний вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра від 24 липня журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як встановив суд, у вересні 2025 року компанія-виробник передала засіб РЕБ “Удав А10” з блоком живлення військовій частині на безоплатній основі. Пристрій поставили на баланс і згодом передали для тестування підрозділу, де засуджений обіймав посаду командира роти РЕБ.

У березні 2026 року обвинувачений розмістив оголошення про продаж пристрою на онлайн-платформі Prom. 7 березня він особисто продав засіб РЕБ покупцю за 180 тис. грн, отримавши гроші готівкою в офісному приміщенні у Павлограді, що на Дніпропетровщині. Експерти встановили, що вартість пристрою була вищою: слідство встановило, що на день продажу він коштував 207 тисяч гривень.

Насправді закупівлю організувала компанія-виробник пристрою. Її представник випадково побачив оголошення та встановив за серійним номером, що саме цей РЕБ передали як допомогу військовим. Далі компанія передала запис зустрічі з офіцером до ДБР, а також повідомила військову частину, що пристрій повернувся до виробника.

Обвинувачений своєї вини не визнав. Він стверджував, що придбав пристрій у невстановлених військових ще у вересні 2025 року за 50 тис. грн і не знав про його належність до військового майна. Суд цю позицію відкинув.

Попри те, що фігурант справи воює за контрактом із 2015 року та має відзнаки за зразкову службу, суд відмовився пом’якшувати покарання, аби не сприяти відчуттю безкарності серед військових.

Фігуранта справи визнали винним у привласненні військовослужбовцем військового майна зі зловживанням службовим становищем, яке вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 ККУ). Покарання — 10 років тюрми з позбавленням звання “старший лейтенант”. Також із засудженого стягнули 2228,5 грн за експертизу.

Вирок ухвалили 24 липня. Протягом 30 днів військовий може звернутися з апеляцією, аби спробувати переглянути рішення суду. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

Нагадаємо, раніше у липні на Донеччині затримали військового, який нібито планував продати шість тонн вибухівки. Його тримають під вартою із можливістю внести заставу. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про справу.