Офіцера однієї з військових частин на Донеччині підозрюють у фіктивному ремонті техніки на 650 тис. грн

Техніка, яку ремонтували "на папері". Фото: ДБР

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Офіцер однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині отримав підозру в зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він погодив перерахування 650 тисяч гривень за ремонт техніки, якого не було.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, лейтенант однієї з військових частин у регіоні погодив перерахування підприємцю 650 тисяч гривень бюджетних коштів за ремонт техніки. Однак фактично її не відновлювали.

Як встановили правоохоронці, військова частина уклала договори на поточний ремонт шести транспортних засобів. Чоловік, який відповідав за військову техніку та озброєння, підписав акти виконаних робіт – це і було підставою для оплати послуг підрядника.

Водночас, зазначають правоохоронці, автомобілі по факту на ремонт не передавали та весь цей час вони перебували у підрозділі. Попри це, підприємцю перерахували повну суму. Офіцеру повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 366 КК України – службове підроблення;

ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкції цих статей передбачають покарання до 6 років позбавлення волі. Також слідчі перевіряють можливу фінансову “зацікавленість” лейтенанта та інших посадовців частини у безпідставному перерахуванні грошей.

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