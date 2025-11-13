1000 гривень "Зимової підтримки": Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Заявку на отримання тисячі гривень в межах програми “Зимова підтримка” можна буде оформити вже з 15 листопада. Скористатися фінансовою допомогою можна буде до 30 червня 2026 року.

Про це повідомила прем’єр-міністрека Юлія Свириденко.

Подати заявку можна через застосунок “Дія” або ж у відділенні “Укрпошти”. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини до 24 грудня.

Якщо оформити заявку онлайн, то після її опрацювання гроші надійдуть на картку “Національний кешбек”. У такому разі гроші можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність та донати Силам оборони.

Водночас при оформленні заявки у відділенні “Укрпошти” виплата прийде на спеціальний рахунок. Ці кошти можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях пошти, а також на оплату комунальних послуг та підтримку ЗСУ.

Скористатися “зимовою тисячею” можна до 30 червня 2026 року.

Зі слів Свириденко, мета «Зимової підтримки» — охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі та закрити базові потреби.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив одноразову грошову допомогу розміром 6 500 гривень. Її отримають найбільш вразливі категорії громадян також у межах програми “Зимова підтримка”.