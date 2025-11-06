Підтримати
Уряд затвердив виплати 6 500 грн за програмою “Зимова підтримка”: хто отримає, на що витратити

Богдан Комаровський
Кабінет Міністрів затвердив одноразову грошову допомогу розміром 6 500 гривень. Її отримають найбільш вразливі категорії громадян у межах програми “Зимова підтримка”.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки:

  • діти-сироти;
  • діти під опікою;
  • діти з інвалідністю в прийомних сім’ях;
  • внутрішньо переміщені діти;
  • переселенці з інвалідністю;
  • самотні пенсіонери.

Кошти нараховуватимуть автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми запланували на початок грудня. Ці кошти можна буде витратити на ліки, одяг, взуття.

В уряді очікують, що програма “Зимової підтримки” охопить понад 660 тисяч людей.

Нагадаємо, взимку 2025/2026 років українці зможуть отримати грошову допомогу від держави. Програма матиме назву “Тепла зима”, а отримані кошти можна буде витратити на теплий одяг, взуття та лікарські засоби.

