Український Червоний Хрест організує безоплатний онлайн-тренінг з психологічної стійкості. Охочих обіцяють навчити, як долати стрес, працювати з нав’язливими думками та опанувати техніки швидкої допомоги. Як взяти участь — читайте далі.
Про ініціативу журналістам Вільного Радіо розповіли в ГО UMIND, які організували навчання спільно з Українським Червоним Хрестом.
“Стрес і тривога стали частими супутниками сьогодення, але чи завжди ми вміємо їх розпізнавати й правильно реагувати? На цій зустрічі пропонуємо поглянути на власний спокій прагматично — як на важливий проєкт, що потребує інвестицій часу та правильних інструментів”, — розповідають організатори.
Під час онлайн-тренінгу учасникам обіцяють такі практичні навички:
Спікеркою навчання стане кризова психологиня Катерина Криленко. Вона, зі слів організації, допоможе розібратись у фізіології стресу та дасть покрокові інструкції для відновлення.
Долучитися до ініціативи можна буде вже 21 січня о 16:00 через платформу Zoom. Для цього потрібно пройти попередню реєстрацію за цим посиланням.
