Тренінг від Українського Червоного Хреста про психологічну стійкість.

Український Червоний Хрест організує безоплатний онлайн-тренінг з психологічної стійкості. Охочих обіцяють навчити, як долати стрес, працювати з нав’язливими думками та опанувати техніки швидкої допомоги. Як взяти участь — читайте далі.

Про ініціативу журналістам Вільного Радіо розповіли в ГО UMIND, які організували навчання спільно з Українським Червоним Хрестом.

“Стрес і тривога стали частими супутниками сьогодення, але чи завжди ми вміємо їх розпізнавати й правильно реагувати? На цій зустрічі пропонуємо поглянути на власний спокій прагматично — як на важливий проєкт, що потребує інвестицій часу та правильних інструментів”, — розповідають організатори.

Під час онлайн-тренінгу учасникам обіцяють такі практичні навички:

навчитися чітко розрізняти стрес і тривогу;

опанувати техніки швидкої допомоги — “дихання по квадрату”, вправи на дистанціювання та метод “5 відчуттів”;

дізнатися, як працювати з нав’язливими думками за допомогою вправ “хмаринка” та “трамвай”;

зрозуміти, як дбати про власний ресурс у довгостроковій перспективі, щоб уникнути вигорання.

Спікеркою навчання стане кризова психологиня Катерина Криленко. Вона, зі слів організації, допоможе розібратись у фізіології стресу та дасть покрокові інструкції для відновлення.

Долучитися до ініціативи можна буде вже 21 січня о 16:00 через платформу Zoom. Для цього потрібно пройти попередню реєстрацію за цим посиланням.

