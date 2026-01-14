Тістоплатиска. Ілюстративне фото: Мукачівська ЗОШ І-ІІІ

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Переселенці з Соледару, які нині мешкають у Дніпрі та Кам’янському, можуть взяти участь в майстер-класі з тістопластики. На ньому охочі зможуть, зокрема, створити власник артоб’єкт зі спеціальної маси. У які дати проводитимуть воркшопи та як взяти учать — читайте далі.

Про ініціативу повідомили на платформі культурних ініціатив “Ізоляція”.

Там розповіли, що під час інтерактивного заходу кожен з учасників та учасниць зможе створити свій індивідуальний артоб’єкт з формопластика — це спеціальна самозастигаюча маса.

“У процесі творчості відбудеться неформальне спілкування, фіксація особистих історій, спогадів та образів, пов’язаних з містом Соледар, якого вже, на жаль, не існує у звичному вигляді”, — розповідають організатори.

Створені доробки надалі хочуть зацифрувати, аби використати у мистецькому проєкті “Віддзеркалення”.

Взяти участь в ініціативі можуть переселенці з Соледара, які нині мешкають у Кам’янському (15 січня) та Дніпрі (17 січня). Воркшоп розпочнеться о 12:00, однак точне місце повідомлять за цим номером телефону — +38 (099) 928-86-98.

Вхід на майстер-клас вільний.

Нагадаємо, влада Соледара почала збирати інформацію про батьків, які хочуть оздоровити та відправити на відпочинок своїх дітей у 2026-му. Вони вже формують попередні списки, за якими пізніше можна буде отримати путівку.