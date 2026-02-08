Підтримайте Вільне Радіо
Українських Червоний Хрест проведе відкриту лекцію про психологічну допомогу. Під час тренінгу охочих навчатимуть практичних основ, зокрема, як розрізняти різні типу стресу. Обіцяють показати й інструменти самодопомоги.
Про ініціативу журналістам Вільного Радіо розповіли в Українському Червоному Хресті.
Вони запрошують на онлайн-захід у межах програми “Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні” — навчатимуть основ першої психологічної допомоги себе та людей, які поряд. На зустрічі розбиратимуть механіку стресу: що саме відбувається з мозком і тілом у критичні моменти, і чому звичні “слова заспокоєння” іноді не працюють.
“Уміння надати першу психологічну допомогу наразі стає такою самою базовою навичкою, як і здатність зупинити кровотечу”, — кажуть в Українському Червоному Хресті.
Там уточнили, що у межах ініціативи разом з охочими розбиратимуться:
Спікеркою онлайн-заходу стане кризова психологиня Катерина Криленко. Зі слів організаторів це фахівчиня, яка спеціалізується на роботі з гострими стресовими станами.
Долучитися до тренінгу можна буде на платформі Zoom вже 13 лютого, об 16:00, однак за попередньою реєстрацією — зробити це можна тут.
