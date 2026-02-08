Ілюстрація до тренінгу. Ілюстративне фото: надане Українським Червоним Хрестом

Українських Червоний Хрест проведе відкриту лекцію про психологічну допомогу. Під час тренінгу охочих навчатимуть практичних основ, зокрема, як розрізняти різні типу стресу. Обіцяють показати й інструменти самодопомоги.

Про ініціативу журналістам Вільного Радіо розповіли в Українському Червоному Хресті.

Вони запрошують на онлайн-захід у межах програми “Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні” — навчатимуть основ першої психологічної допомоги себе та людей, які поряд. На зустрічі розбиратимуть механіку стресу: що саме відбувається з мозком і тілом у критичні моменти, і чому звичні “слова заспокоєння” іноді не працюють.

“Уміння надати першу психологічну допомогу наразі стає такою самою базовою навичкою, як і здатність зупинити кровотечу”, — кажуть в Українському Червоному Хресті.

Там уточнили, що у межах ініціативи разом з охочими розбиратимуться:

що таке перша психологічна допомога (ППД) і де проходить межа компетенції не фахівця;

як ідентифікувати ознаки того, що людина потребує термінового втручання, розрізняти різні етапи стресових реакцій;

як опанувати покроковий алгоритм надання підтримки;

конкретні інструменти самодопомоги.

Спікеркою онлайн-заходу стане кризова психологиня Катерина Криленко. Зі слів організаторів це фахівчиня, яка спеціалізується на роботі з гострими стресовими станами.

Долучитися до тренінгу можна буде на платформі Zoom вже 13 лютого, об 16:00, однак за попередньою реєстрацією — зробити це можна тут.

