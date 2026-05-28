До повномасштабного вторгнення Комунальна спеціалізована аварійно-рятувальна служба обслуговувала різні зони відпочинку на Донеччині. Нині ж її діяльність призупинена. Утім, заробітну плату її працівникам, у тому числі керівнику Олегу Даннікову, виплачують. Скільки він заробив торік і скільки отримує зараз — читайте далі.

Про розмір зарплати Олега Даннікова Вільному Радіо повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, якому підпорядковується служба.

На посаді керівника Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби за 2025 рік після сплати податків Олег Данніков заробив близько 242,1 тис. грн. Десять місяців 2025-го чоловіку виплачували лише “голий” оклад — 18,7 тис. грн. Утім, у травні він також отримав матеріальну допомогу на таку ж суму, а в червні й липні — відпускні загалом на 34,3 тис. грн (це соціальні гарантії, які пропонують усім державним службовцям).

У 2026 році розмір зарплати Олега Даннікова трохи виріс. Так, протягом перших чотирьох місяців року начальник служби заробив 102,5 тис. грн. У січні-березні йому виплачували лише оклад — 20,5 тис. грн. А в квітні чоловік також отримав таку ж матеріальну допомогу з нагоди ювілейної дати.

