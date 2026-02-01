Колаж: Вільне Радіо

У 2025 році окремі керівники підрозділів адміністрації Бахмутської громади в середньому отримували понад 50 тисяч гривень на місяць. Найбільші виплати були у керівників управлінь. Зарплати складалися з окладів, надбавок і премій.

Інформацію для матеріалу журналісти Вільного Радіо отримали у відповідях на інформаційні запити до Бахмутської військової адміністрації. Середні зарплати вказані на основі даних про сумарну виплату за 11 місяців 2025 року.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм фактично виплатили. Нараховують держслужбовцям на 24% більше (1% відраховують у профспілку).

Середньомісячні виплати понад 40 тисяч: хто із керівниць Бахмутської ради отримував найбільше

Найбільше серед колег-керівників заробляла тимчасово виконуюча обов’язків начальника фінансового управління Бахмутської міської ради Тетяна Соловйова. Середній розмір виплат становив 56 005 грн. До цієї суми увійшли посадовий оклад, надбавка за високі досягнення у праці, а також надбавка за ранг, доплати за вислугу років, відпускні та індексація. Майже половину зарплати посадовиці складали премії: близько 296 тис грн з 616 060 грн, які нарахували за 11 місяців.

Другу позицію за рівнем середньомісячної зарплати посіла начальниця Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Тетяна Татаринова — у середньому вона отримувала близько 52 811 грн щомісяця. За підсумками 2025 року її дохід за 11 місяців склав 580 927 грн. Загальна сума формувалася з посадового окладу, преміальних виплат, надбавки за ранг, доплат за вислугу років, відпускних та індексації.

У трійці керівників із найвищою середньою зарплатою — начальниця Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради Інна Сподіна. У середньому вона отримувала близько 50 034 грн на місяць. За 11 місяців 2025 року посадовиця одержала 550 379 грн “на руки”. Сума складалася з посадового окладу близько 90 тис. грн, надбавок і доплат орієнтовно 40 тис. грн, а також премій, відпускних і матеріальної допомоги.

Начальниця Управління муніципального розвитку Наталія Отюніна за 11 місяців у 2025 отримала після вирахування податків 548 459 грн. Місячні виплати коливалися і сягали понад 100 000 грн, у звичайні місяці складали близько 49 859 грн.

Дещо менше отримала начальниця юридичного відділу Бахмутської військової адміністрації Ганна Букрєй — у середньому її дохід складав близько 46 336 грн на місяць. За 11 місяців 2025 року посадовиця заробила 509 705 грн. До цієї суми входили посадовий оклад, надбавка за високі показники у роботі, доплата за стаж, премії, надбавка за ранг, виплати за відрядження і відпустку, індексація, матеріальна допомога на оздоровлення, допомога для вирішення соціально-побутових питань і доплата за заміщення посади.

Начальниця загального відділу Бахмутської ВА Ганна Любченко щомісяця отримувала близько 44 008 грн. Загалом за 11 місяців роботи у 2025 році жінці виплатили 484 089 грн. Зарплата складалася з посадового окладу, надбавок за високі показники у роботі та стаж, премій, надбавки за ранг, виплат за відпустку, індексації та двох видів матеріальної допомоги.

Нижчий дохід мала начальниця Управління освіти Оксана Карпець. У середньому за місяць посадовиці виплачували близько 42 009 грн (за 11 місяців року дохід склав 462 102 грн).

У сфері внутрішньої політики начальниця відділу Людмила Бондарєва, яка працювала до травня 2025 року, у середньому отримувала близько 40 626 грн на місяць. За час роботи сукупний дохід склав 203 131 грн і включав посадовий оклад, надбавки за досягнення у роботі та стаж, премії та відпускні. Втім на кінець року посада була вакантною.

Щомісяця від 30 до 34 тис грн: скільки отримували керівники кадрового, медичного та молодіжного напрямів

Начальниця відділу пресслужби Бахмутської ВА Наталя Міняйло почала працювати в адміністрації у вересні, щомісяця отримувала в середньому близько 35 718 грн. За три місяці роботи, з вересня 2025 року, її загальний дохід склав 107 154 грн і включав оклад, надбавки за високі досягнення, премії та доплату за стаж.

Директор Бахмутського міського центру соціальних служб Марина Погорєлова у 2025 році отримувала в середньому 33 601 грн щомісяця. Загалом за 11 місяців їй виплатили 369 614 грн “на руки”. Сюди входили оклад, надбавки, премії, відпускні, індексації та допомога на оздоровлення.

Начальниця відділу надання адміністративних послуг Наталя Чистякова у середньому щомісяця мала 31 880 грн. За 11 місяців 2025 року сукупний дохід склав 350 687 грн. До цієї суми увійшли посадовий оклад, премії, надбавки за високі показники, відпускні та індексація.

Т.в.о. начальника Управління охорони здоров’я Алла Губа щомісяця в середньому отримувала близько 31 615 грн, а загальна сума виплат склала 347 770 грн після вирахування податків.

Начальниця архівного відділу Юлія Мироненко щомісяця отримувала в середньому близько 31 168 грн. За 11 місяців її дохід склав 342 849 грн, а місячні нарахування включали оклад, премії та надбавки.

Серед керівників з подібними нарахуваннями — начальниця Управління молодіжної політики та у справах дітей Вікторія Кушнір. Щомісяця їй виплачували у середньому 31 160 грн. За 11 місяців посадовиця отримала 342 768 грн, у суму увійшли посадовий оклад, премії, надбавки за високі показники та матеріальні допомоги.

Начальниця відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Іващенко щомісяця отримувала близько 30 272 грн, а за 11 місяців це склало 332 994 грн.

Начальниця відділу торгівлі та побутових послуг Надія Чистякова щомісяця отримувала близько 30 211 грн, за 11 місяців 2025 року — 332 331 грн.

Начальниці відділу кадрового забезпечення Олені Кец у середньому платили 30 162 грн на місяць, за 11 місяців вона отримала 331 792 грн, а начальнику управління фізичної культури та спорту Анатолію Баранову — 30 010 грн щомісяця, що за 11 місяців склало 330 113 грн. У їхніх зарплатах враховані оклад, премії, надбавки за високі показники та індексація, при цьому місячні суми змінювалися протягом року.

Найнижча зарплата серед керівників — менше 20 тисяч гривень

Начальниця відділу діловодства і контролю Тетяна Чернікова щомісяця отримувала в середньому близько 25 074 грн. За 11 місяців 2025 року загальна сума виплат склала 275 814 грн і включала оклад, премії, надбавки за високі показники та стаж, виплати за відпустку та матеріальну допомогу.

Начальник відділу комп’ютеризації та цифровізації Дмитро Мельдер, який також розпочав роботу у вересні, за три місяці отримав 73 504 грн, що в середньому становило близько 24 501 грн на місяць. Його нарахування включали оклад, премії, надбавки за високі показники та стаж, а також індексацію.

Начальниця Територіального центру надання соціальних послуг Олена Черман щомісяця отримувала близько 22 708 грн. За 11 місяців 2025 року її загальний дохід склав 249 798 грн і включав оклад, премії, доплати за вислугу років, відпускні та індексацію.

Серед керівників із невеликими щомісячними нарахуваннями — начальник відділу цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Сергій Білик. У середньому він отримував близько 18 873 грн на місяць. За 11 місяців 2025 року загальна сума виплат склала 207 610 грн і включала оклад, премії, надбавки за стаж і високі показники, виплати за відпустку та матеріальну допомогу.

Раніше журналісти Вільного Радіо проаналізували, що робили народні депутати від Донеччини протягом 2025 року.