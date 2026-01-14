Підтримайте Вільне Радіо
У 2025 році народним депутатам від Донеччини компенсували сумарно кілька мільйонів гривень за виконання депутатських повноважень, а окремим — ще й витрати на оренду житла. Виплати здійснювали з державного бюджету.
Народні депутати в Україні мають пільги на житло та можуть отримувати компенсацію за оренду житла або проживання в готелі. Такі кошти виділяють парламентарям, які не мають власної нерухомості в Києві та зареєстровані у населених пунктах, що розташовані більш ніж за 30 кілометрів від столиці.
Серед своїх колег від Донеччини лише двоє отримували відшкодування вартості оренди житла або винайму готельного номера. Один з них — Євген Яковенко. Загалом йому виплатили 196 700 грн:
Такі витрати компенсували також Володимиру Морозу, йому виплатили 58 500 грн за оренду житла чи винайму готельного номера. Це сума за три місяці 2025 року:
Нагадаємо, нардеп помер 21 квітня 2025 року.
Додатково Муса Магомедов, Євген Яковенко, Олександр Ковальов, Валерій Гнатенко та Сергій Магера у 2025 отримали ще по 605 600 грн компенсації за витрати, пов’язані з депутатською діяльністю в 2025-му (з лютого по листопад). Кошти нараховували щомісяця — по 60 560 грн з лютого по листопад включно. Володимиру Морозу відшкодували 224 072 грн за таку діяльність (у травні нарахували 42 393 грн).
Важливо — окрім привілеїв, у народних обранців є й обмеження. Їм не можна обіймати інші оплачувані посади чи мати бізнес. Крім основної парламентської роботи, може бути ще викладацька, наукова і творча діяльність. Водночас прямої відповідальності за недотримання цієї вимоги немає.
Окрім зарплат та інших надбавок народні депутати України можуть отримувати гроші із держбюджету на свою депутатську діяльність. На 2025 рік у кошторисі Верховної Ради норма витрат на одного депутата становила 2, 28 млн грн.
Із них, зокрема:
Також народним обранцям щомісяця протягом року нараховували по 7 500 грн компенсації за проїзд по Україні.
Заробітна плата ж нараховується нардепам окремо. Детальніше те, скільки заробили нардепи від Донеччини у 2025 році ми аналізували окремо.
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо проаналізували роботу та публічні прояви народних депутатів від Донеччини у 2025-му. У матеріалі розповідаємо, що обранці публікують у власних соцмережах, над чим працюють у законодавчій сфері, які теми висвітлюють, чи відвідують Донеччину, чи допомагають українській армії та жителям своїх округів.