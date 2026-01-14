Виплати народним депутатам. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У 2025 році народним депутатам від Донеччини компенсували сумарно кілька мільйонів гривень за виконання депутатських повноважень, а окремим — ще й витрати на оренду житла. Виплати здійснювали з державного бюджету.

Народні депутати в Україні мають пільги на житло та можуть отримувати компенсацію за оренду житла або проживання в готелі. Такі кошти виділяють парламентарям, які не мають власної нерухомості в Києві та зареєстровані у населених пунктах, що розташовані більш ніж за 30 кілометрів від столиці.

Серед своїх колег від Донеччини лише двоє отримували відшкодування вартості оренди житла або винайму готельного номера. Один з них — Євген Яковенко. Загалом йому виплатили 196 700 грн:

по 19 500 грн у липні та жовтні;

по 20 000 грн у квітні, серпні, вересні та листопаді;

38 200 грн у березні;

39 500 грн у червні.

Такі витрати компенсували також Володимиру Морозу, йому виплатили 58 500 грн за оренду житла чи винайму готельного номера. Це сума за три місяці 2025 року:

по 20 150 грн у лютому та квітні ;

18 200 грн у березні.

Нагадаємо, нардеп помер 21 квітня 2025 року.

Додатково Муса Магомедов, Євген Яковенко, Олександр Ковальов, Валерій Гнатенко та Сергій Магера у 2025 отримали ще по 605 600 грн компенсації за витрати, пов’язані з депутатською діяльністю в 2025-му (з лютого по листопад). Кошти нараховували щомісяця — по 60 560 грн з лютого по листопад включно. Володимиру Морозу відшкодували 224 072 грн за таку діяльність (у травні нарахували 42 393 грн).

Важливо — окрім привілеїв, у народних обранців є й обмеження. Їм не можна обіймати інші оплачувані посади чи мати бізнес. Крім основної парламентської роботи, може бути ще викладацька, наукова і творча діяльність. Водночас прямої відповідальності за недотримання цієї вимоги немає.

Для довідки: Окрім зарплат та інших надбавок народні депутати України можуть отримувати гроші із держбюджету на свою депутатську діяльність. На 2025 рік у кошторисі Верховної Ради норма витрат на одного депутата становила 2, 28 млн грн. Із них, зокрема: 90 тисяч грн – кошти для компенсації вартості проїзду територією України;

1,59 млн грн — фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата;

350 тисяч грн — нарахування на оплату праці помічників-консультантів народного депутата;

8 тисяч грн — відрядження помічників-консультантів народних депутатів у виборчі округи (з розрахунку на 10 місяців);

2 тисячі грн — відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах;

237,9 тисячі грн — кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера;

670 грн — відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням зустрічей народного депутата з виборцями.

Також народним обранцям щомісяця протягом року нараховували по 7 500 грн компенсації за проїзд по Україні.

Заробітна плата ж нараховується нардепам окремо. Детальніше те, скільки заробили нардепи від Донеччини у 2025 році ми аналізували окремо.

Жоден з депутатів-мажоритарників з Донеччини не отримував відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах та витрат для організації і проведення зустрічей з виборцями.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо проаналізували роботу та публічні прояви народних депутатів від Донеччини у 2025-му. У матеріалі розповідаємо, що обранці публікують у власних соцмережах, над чим працюють у законодавчій сфері, які теми висвітлюють, чи відвідують Донеччину, чи допомагають українській армії та жителям своїх округів.