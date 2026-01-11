Грошова компенсація народним депутатам за витрати на проїзд Україною. Ілюстративне фото: iStock

Народні депутати України мають низку пільг, зокрема компенсацію за проїзд територією країни. Протягом минулого року шістьом нардепам з Донеччини також оплачували такі витрати. Більшість із них отримали однакову суму — по 75 тисяч гривень за період із лютого по листопад.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Апарату Верховної Ради України на інформаційний запит.

Так, Муса Магомедов, Євген Яковенко, Олександр Ковальов, Валерій Гнатенко та Сергій Магера у 2025 році отримали по 75 000 грн компенсації за проїзд по Україні. Кошти нараховували щомісяця — по 7 500 грн з лютого по листопад включно.

Володимир Мороз, який помер 21 квітня 2025 року, отримав компенсацію за період із лютого по квітень. Загальна сума виплат для нього склала 27 750 грн.

Компенсація витрат на проїзд є окремою виплатою і надається народним депутатам для виконання їхніх повноважень у межах України. Народні обранці мають право на низку транспортних пільг.

Крім компенсацій, парламентарі можуть користуватися правом першочергового отримання квитків на будь-який вид транспорту. Під час авіаперельотів народні обранці мають право на квитки бізнес-класу, а на пасажирських суднах — першого або другого класу.

Також у розпорядженні депутатів є автопарк Верховної Ради. Службовими автомобілями можна користуватися до 25 годин на місяць, однак поїздки в інші області цим транспортом не передбачені. Для відшкодування подальшої дороги депутати можуть оформити службове відрядження.

Надбавки і компенсації народні обранці отримують із держбюджету. Наприклад, на 2025 рік норма витрат на одного депутата становила 2, 28 млн грн.

Всі надбавки, компенсації і відшкодування не впливають на виплати заробітних плат. Далі суми зарплат кожного депутата з Донеччини за 2025 рік (без виплат за грудень і вже з відрахуванням податків):

Валерій Гнатенко (49 округ, Дружківка, Костянтинівка, Костянтинівський і Покровський райони) — 567 837,38 грн;

Євген Яковенко (52 округ, Дебальцеве і Торецьк, Калінінський район Горлівки й частина Бахмутського району) — 506 392,07 грн;

Сергій Магера (58 округ, Маріуполь) — 483 051,92 грн;

Олександр Ковальов (51 округ, Бахмутський та Горлівський райони) — 481 364,58 грн;

Муса Магомедов (45 округ, Авдіївка і Ясинувата, Київський район Донецька та Ясинуватський район) — 421 209,4 грн;

Володимир Мороз (59 округ, Вугледар, Новогродівка і Селидове, а також Великоновосілківський і Мар’їнський райони) — 422 412,31 грн. Це виплати за перший квартал і кошти за невикористані відпустки.

Детальніше про те, скільки заробили нардепи від Донеччини у 2025 році, можете прочитати в нашому матеріалі. Там вказані виплати за кожен квартал.

Раніше журналісти Вільного Радіо писали про те, що робили народні депутати від Донеччини протягом 2025 року. У матеріалі розповідаємо, що обранці публікують у власних соцмережах, над чим працюють у законодавчій сфері, які теми висвітлюють, чи відвідують Донеччину, чи допомагають українській армії та жителям своїх округів.