Лиман на мапі DeepState станом на 24 січня 2026 року

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На Лиманському напрямку українські військові посилили оборону й тепер більшість атак росіян зупиняють ще на підході. Окупанти продовжують запускати дрони та пробувати підкрадатися піхотою, але поки, за словами захисників, успіхів не мають.

Про це в ефірі “Армія TV” розповів сержант 66 окремої механізованої бригади імені князя Святослава Хороброго Василь Денисюк.

За його словами, російські війська продовжують активно застосовувати різні типи безпілотників у смузі відповідальності бригади.

“Кількість “Молній” у нас доволі велика. Це частий тип боєприпасу, який застосовує противник, як і “Ланцети” та інші. Крім того, росіяни активно використовують звичайні FPV-дрони та на оптоволокні. Також часто застосовують дрони очікування, які залишають на наших логістичних шляхах у розрахунку на майбутній рух”, — розповів сержант.

Водночас спроби загарбників збільшувати чисельність штурмових груп на цьому напрямку не дають результатів. Навпаки — російські піхотні підрозділи зазнають втрат ще до того, як можуть наблизитися до українських позицій.

“Нам вдалося ущільнити оборону наших лінійних батальйонів і розширити кілзону. Здебільшого противник зараз навіть не має можливості підійти до переднього краю. Більшість штурмовиків виявляються нашими операторами та знищуються ще на підступах, навіть коли йдеться про малі піхотні групи”, — зазначив Денисюк.

За словами захисника, тактика інфільтрації, яку останнім часом активно використовували російські військові, на цьому напрямку не має успіхів. Групи окупантів намагаються рухатися маршрутами, де, на їхню думку, проміжки між українськими позиціями більші, проте постійна робота дронів та піхоти робить ці спроби марними.

“Будь-які російські групи, які намагаються наблизитися, знищуються ще на підступах. Це стосується не лише піхоти, а й ворожих вогневих засобів — операторів БПЛА та мінометів, які також стали легкою ціллю для наших операторів”, — підсумував сержант 66 окремої механізованої бригади імені князя Святослава Хороброго Василь Денисюк.

Раніше ми розповідали, що наприкінці січня 2026 року українські сили продовжують утримувати рубежі на півночі Покровська (по залізниці) та Мирнограда (у районі п’ятиповерхових будинків). Російські підрозділи місцями намагаються зайти за ці позиції й просунутися на північ, однак Сили оборони зупиняють такі спроби.