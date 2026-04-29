Батьки учнів Світлодарської ЗОШ №11 в окупації записують звернення Пушиліну. Фото: з відео

Фейкова влада “Дебальцівського округу” через брак фінансування вирішила закрити три з десяти шкіл в окупованому районі Донецької області. Серед них — Світлодарська ЗОШ №11 та Миронівська школа №10. Батьки та учні записують звернення до ватажка так званої “ДНР” Пушиліна, аби він вплинув на ситуацію.

Відповідні відео публікують у місцевих каналах Telegram.

Росіяни закривають школу, яка працює під окупацією у Світлодарську

На записаному звернені — батьки учнів Світлодарської загальноосвітньої школи №11 окупованого у травні 2022-го міста, яку росіяни підпорядкували “Дебальцівському міському округу”. На камеру люди просять “посприяти” ватажка квазіреспубліки Дениса Пушиліна у збережені “самостійного статусу” закладу освіти та не закривати його.

“З 2014-го школа знаходиться у зоні бойових дій, після обстрілів її неодноразово відновлювали батьки, волонтери, співробітники Вугледарської ТЕС та колектив педагогів. Ми пережили масову евакуацію дітей через активні обстріли. У 2022-2023 навчальних роках у місті не було ніяких комунікацій, однак школа продовжувала працювати. Навіть тоді питання про її закриття не було, хоча чисельність була всього 98 учнів”, — каже жінка на відео.

Вона стверджує, що на квітень 2026 року у школі навчаються 167 дітей. Про плани щодо ліквідації школи місцеві дізналися від “посадовців”, які назвали таке рішення “оптимізацією”. А втім, окупанти не мають фінансування на утримання освітніх закладів. З цієї ж причини у “Дебальцівському окрузі” вони закриють загалом три з десяти шкіл та ще один дитсадок.

“Міська влада не хоче нас чути, тому ми неодноразово зверталися до інстанцій. Писали петицію — зібрали підписи жителів Світлодарська на користь збереження школи. 1564 жителів вже поставили підписи, але ми не зупиняємося, бо вважаємо, що це рішення недалекоглядне та безхазяйне. Через те що у місті немає підприємств, наші чоловіки знаходяться на заробітках, а із закриттям школи — і ми, мами з дітьми, вимушено покинемо свої домівки. Це створює соціальну напругу в місті. Денисе Володимировичу, наполегливо просимо вас переглянути наше звернення”, — йдеться у відео.

Окупанти можуть закрити школу у Миронівці Світлодарської громади

Звернення до фейкової влади записали не тільки батьки учнів школи у Світлодарську, а й вихованці Миронівської ЗОШ №10 — школа працює під окупацією у Світлодарській громаді. На відео діти кажуть, що “не хочуть, аби їхню школу закривали”.

“Склалося так, що нас переводять в іншу, чужу школу. Можливо там і буде нормально, але нам доведеться кинути вчителів, які стали нам батьками. Нам не потрібні шикарні ремонти, наша школа для нас як дім. Допоможіть нам не переводитися в іншу школи. Ви хочете залишити нас усього”, — каже закадровий голос під відеоряд зі світлинами школи.

Зазначимо, що станом на 29 квітня ні так звана влада “Дебальцівського округу, ні ватажок квазіреспубліки Денис Пушилін ніяк не відреагували на звернення жителів окупованої громади.

Нагадаємо, на початку навчального року 2025-2026 до закладів загальної середньої освіти підконтрольної частини Донецької області повернулися 63,8 тисячі учнів. Це менше показників попереднього року навчання: на тлі евакуації цивільних за межі регіону та країни кількість учнів у закладах освіти регіону поступово зменшується.