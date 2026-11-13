Окупанти готують до призову жителів Донеччини: у 2027 особливо шукають водіїв вантажівок | Вільне Радіо

Російський військовий, ілюстративне фото з джерел окупантів

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Навчатимуть на водіїв вантажівок і влаштовуватимуть “уроки мужності” та “урочисті відправки” на службу. Так у 2027 році на окупованій частині Донеччини готуватимуть чоловіків до призову у російську армію.

Відповідне розпорядження № 403 підписав ставленик Кремля на Донеччині, ватажок т. зв. “ДНР” Денис Пушилін 10 листопада 2026 року.

Окупанти планують навесні та восени 2027 році навчати чоловіків у місцевому відділенні ДОСААФ. Йдеться про 50 людей, які мають навчитися кермувати вантажівкою.

Для довідки: ДОСААФ — добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту в СРСР, а нині в Росії — воєнізована громадсько-державна організація, яка готує людей до військової служби: підготовка за військово-обліковими спеціальностями (водії, зв’язківці, оператори та ін.) для призовників і резервістів;

військово-патріотичне виховання: молодіжні клуби, змагання, “військово-патріотичні” табори;

початкова військова підготовка школярів і студентів, допрофільні гуртки, парашутний та стрілецький спорт;

автошколи. З 2014 року окупанти створили відділення ДОСААФ в окупованих районах Донеччини та Луганщини. ДОСААФ перебуває під санкціями ЄС за військово-патріотичну роботу з молоддю на окупованих територіях України.

У розпорядженні зазначено, що після 2-3 місячних водійських курсів чоловіків мають призвати на військову службу й розподілити по родах військ РФ.

Витрати та організація лягають на місцеву окупаційну владу. Вона має простежити, щоб люди ходили на заняття, а також забезпечити їм житло, харчування та дорогу до місця навчання.

скриншот з указу

Також до програми підготовки до призову включили “військово-патріотичні” заходи: “День призовника”, “уроки мужності”, зустрічі з ветеранами та “урочисті відправки” на службу.

Зазначимо, що примусове залучення мешканців окупованих територій до армії держави-окупанта заборонене Женевською конвенцією.

Нагадаємо, окупанти залучають викрадених українських дітей до служби у російській армії. Окремо про це з міжнародною спільнотою говорить президент України.