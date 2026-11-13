Окупанти готують до призову жителів Донеччини: у 2027 особливо шукають водіїв вантажівок | Вільне Радіо

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Навчатимуть на водіїв вантажівок і влаштовуватимуть “уроки мужності” та “урочисті відправки” на службу. Так у 2027 році на окупованій частині Донеччини готуватимуть чоловіків до призову у російську армію.
Відповідне розпорядження № 403 підписав ставленик Кремля на Донеччині, ватажок т. зв. “ДНР” Денис Пушилін 10 листопада 2026 року.
Окупанти планують навесні та восени 2027 році навчати чоловіків у місцевому відділенні ДОСААФ. Йдеться про 50 людей, які мають навчитися кермувати вантажівкою.
ДОСААФ — добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту в СРСР, а нині в Росії — воєнізована громадсько-державна організація, яка готує людей до військової служби:
З 2014 року окупанти створили відділення ДОСААФ в окупованих районах Донеччини та Луганщини.
ДОСААФ перебуває під санкціями ЄС за військово-патріотичну роботу з молоддю на окупованих територіях України.
У розпорядженні зазначено, що після 2-3 місячних водійських курсів чоловіків мають призвати на військову службу й розподілити по родах військ РФ.
Витрати та організація лягають на місцеву окупаційну владу. Вона має простежити, щоб люди ходили на заняття, а також забезпечити їм житло, харчування та дорогу до місця навчання.
Також до програми підготовки до призову включили “військово-патріотичні” заходи: “День призовника”, “уроки мужності”, зустрічі з ветеранами та “урочисті відправки” на службу.
Зазначимо, що примусове залучення мешканців окупованих територій до армії держави-окупанта заборонене Женевською конвенцією.
Нагадаємо, окупанти залучають викрадених українських дітей до служби у російській армії. Окремо про це з міжнародною спільнотою говорить президент України.