Лиман і лінія фронту на мапі, липень 2026 року. Скриншот: DeepStateMap

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На Лиманському напрямку через проблеми із забезпеченням російські військові почали частіше здаватися в полон. За словами українських оборонців, окупанти залишаються без води, їжі та іншого постачання. Водночас російська армія продовжує намагатися накопичувати сили для нових штурмів.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів речник 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

За його словами, протягом останніх двох місяців українські військові фіксують збільшення кількості російських військових, які добровільно здаються у полон.

“В першу чергу це повʼязано з проблемами з постачанням російській армії. Російське командування зараз не здатне повною мірою забезпечити свої підрозділи на передньому краї. Відповідно, росіяни без забезпечення, без провізії, дуже часто без води в літню спеку просто не мають інших варіантів, окрім як здатися в полон”, — пояснив Денисюк.

Попри це, російські війська не припиняють спроб накопичувати особовий склад на Лиманському напрямку. Для цього вони використовують невеликі піхотні групи та густу літню рослинність, намагаючись непомітно просуватися до українських позицій.

Втім, як зазначив речник, українські підрозділи систематично виявляють такі групи за допомогою розвідувальних і ударних безпілотників та знищують їх ще до того, як вони встигають накопичитися для масштабніших штурмів.

Російська армія також активно застосовує безпілотники різних типів — від розвідувальних літакових до FPV-дронів, зокрема на оптоволокні. У відповідь українські військові намагаються не лише збивати дрони, а й виявляти місця, звідки ними керують.

Василь Денисюк додав, що літня рослинність ускладнює роботу FPV-дронів для обох сторін. Через це подекуди відбуваються стрілецькі бої.

Раніше ми писали про те, що окупаційна армія зосередилась на Покровському напрямку. Наразі противник обрав своєю ціллю Сергіївку, яка розташована на межі Донеччини та Дніпропетровської області.