Окупанти обстріляли Дружківку та Миколаївку: 4 цивільних загинули, ще 7 поранено

Наслідки обстрілів на Донеччині 5 червня 2026 року, фото: Донецька обласна прокуратура

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5 червня під вогонь росіян на Донеччині потрапили міста Дружківка та Миколаївка. Четверо миколаївців загинули внаслідок обстрілів.

Про це наслідки повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Дружківку окупанти атакували авіабомбами та FPV-дронами.

“Внаслідок кількох обстрілів поранено 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 54, 66 і 73 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та перелом стегна”, — розповіли в Донецькій обласній прокуратурі.

На Миколаївку росіяни скинули чотири авіабомби “ФАБ-250” з УМПК. Влучили по житлових будинках.

“Отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, четверо цивільних. Ще троє людей травмовано”, — зазначили у прокуратурі.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.

Наслідки обстрілів на Донеччині 5 червня 2026 року, фото: Донецька обласна прокуратура

Наслідки обстрілів на Донеччині 5 червня 2026 року, фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, 4 червня окупанти били по Донеччині дронами та з артилерії. Під вогнем опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Мирне, а також село Ясна Поляна.