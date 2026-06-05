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Протягом доби правоохоронці зафіксували 1392 ударів російських військових із різних видів зброї по підконтрольній частині Донецької області: йдеться як про лінію фронту, так і про житлові квартали. Попередньо, за добу серед цивільних ніхто не загинув і не зазнав поранень. Втім, на території області після влучань дронів та РСЗВ фіксують нові руйнування.
За даними Головного управління Національної поліції в Донецькій області, протягом доби 4 червня під вогнем опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Мирне, а також село Ясна Поляна.
По Краматорську вдарили трьома безпілотниками (“Молнія-2” та FPV) — у місті пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля та об’єкт інфраструктури.
По Слов’янську також били трьома дронами різного типу — постраждали два приватні будинки.
У Дружківці зазнав руйнувань приватний будинок, а також цивільне авто. Також були влучання по Малотаранівці — там пошкоджене приватне домоволодіння.
По Ясній Поляні російські військові били з РСЗВ “Град”, там пошкоджені приватний будинок, гараж та автівка.
Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 15 цивільних об’єктів, пише поліція. Серед них — шість житлових будинків.
Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що також загарбники обстріляли Різниківку та Свято-Покровське Сіверської громади. Там пошкоджені приватні будинки. Інформацію про ці обстріли опублікували зранку 5 червня, тому їх могли фіксувати після опівночі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до очільника Росії Володимира Путіна з відкритим листом, у якому запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, аби врегулювати війну. Він закликав російську сторону до припинення вогню та визначення чіткої дати прямих переговорів.