Наслідки обстрілів у Донецькій області за 4 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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Протягом доби правоохоронці зафіксували 1392 ударів російських військових із різних видів зброї по підконтрольній частині Донецької області: йдеться як про лінію фронту, так і про житлові квартали. Попередньо, за добу серед цивільних ніхто не загинув і не зазнав поранень. Втім, на території області після влучань дронів та РСЗВ фіксують нові руйнування.

Поліція фіксувала удари по семи населених пунктах

За даними Головного управління Національної поліції в Донецькій області, протягом доби 4 червня під вогнем опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Мирне, а також село Ясна Поляна.

По Краматорську вдарили трьома безпілотниками (“Молнія-2” та FPV) — у місті пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля та об’єкт інфраструктури.

По Слов’янську також били трьома дронами різного типу — постраждали два приватні будинки.

У Дружківці зазнав руйнувань приватний будинок, а також цивільне авто. Також були влучання по Малотаранівці — там пошкоджене приватне домоволодіння.

По Ясній Поляні російські військові били з РСЗВ “Град”, там пошкоджені приватний будинок, гараж та автівка.

Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 15 цивільних об’єктів, пише поліція. Серед них — шість житлових будинків.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що також загарбники обстріляли Різниківку та Свято-Покровське Сіверської громади. Там пошкоджені приватні будинки. Інформацію про ці обстріли опублікували зранку 5 червня, тому їх могли фіксувати після опівночі.

На Лиманському та Покровському напрямку було найбільше атак

як пише у зведенні Генеральний штаб ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 26 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного, а також у напрямку Шийківки та Лимана;

на Слов’янському напрямку окупанти здійснили 13 штурмів поблизу Закітного, Калеників, Різниківки, а також у напрямку Кривої Луки та Рай-Олександрівки;

два бої відбулися на Краматорському напрямку — поблизу Федорівки Другої та у напрямку Юрківки;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки атакували 19 разів поблизу Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, а також у напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного та Нового Шахового;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 41 штурм поблизу Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Горіхового, а також у напрямку Вільного, Дорожнього, Шевченка, Білицького, Новоолександрівки, Родинського, Олександрівки, Сергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до очільника Росії Володимира Путіна з відкритим листом, у якому запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, аби врегулювати війну. Він закликав російську сторону до припинення вогню та визначення чіткої дати прямих переговорів.