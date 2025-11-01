Підтримати
Окупанти обстріляли Костянтинівку, загинув місцевий, ще один поранений (ОНОВЛЕНО)

Ганна Назарова
Зранку 1 листопада росіяни скинули на Костянтинівку авіабомбу, загинув місцевий житель. Також стало відомо про ще одного загиблого внаслідок обстрілу 30 жовтня.

 

Про це повідомляє Суспільне з посиалнням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдєведєву. 

1 листопада, о 9:45 військові РФ скинули ще одну авіабомбу — ФАБ-250 на Костянтинівку.

“Засіб ураження поцілив по приватному сектору. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав місцевий житель 42 років. На місці влучання зайнялась пожежа”, — розповіла речниця прокуратури.

Внаслідок ранкового удару 1 листопада пошкоджені 7 приватних домоволодінь, розповіла речниця.

Згодом 1 листопада росіяни завдали по Костянтинівці ще одного удару, поранили місцевого жителя.

“Перший авіаудар ФАБ-250 зі сторони російських окупантів призвів до загибелі однієї цивільної особи. Людина отримала тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних будинків, частина з них зазнала значних руйнувань.

Згодом противник завдав повторного авіаудару тією ж зброєю. Унаслідок цього поранення отримала ще одна цивільна особа, яка самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні у Дружківці. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки”, – повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Росіяни повторно ударили по Костянтинівці і поранили місцевого жителя, фото: Сергій Горбунов

Також, за інформацією начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова, стало відомо про ще одного загиблого внаслідок обстрілів 30 жовтня.

Нагадаємо, 30 жовтня росіяни скинули на Костянтинівку п’ять керованих бомб – вбили двох цивільних, шестеро людей травмовані. Пошкоджено 16 приватних будинків.

 

