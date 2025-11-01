Окупанти обстріляли Костянтинівку, загинув місцевий, ще один поранений (ОНОВЛЕНО)

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Зранку 1 листопада росіяни скинули на Костянтинівку авіабомбу, загинув місцевий житель. Також стало відомо про ще одного загиблого внаслідок обстрілу 30 жовтня.

Про це повідомляє Суспільне з посиалнням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдєведєву.

1 листопада, о 9:45 військові РФ скинули ще одну авіабомбу — ФАБ-250 на Костянтинівку.

“Засіб ураження поцілив по приватному сектору. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав місцевий житель 42 років. На місці влучання зайнялась пожежа”, — розповіла речниця прокуратури.

Внаслідок ранкового удару 1 листопада пошкоджені 7 приватних домоволодінь, розповіла речниця.

Згодом 1 листопада росіяни завдали по Костянтинівці ще одного удару, поранили місцевого жителя.

“Перший авіаудар ФАБ-250 зі сторони російських окупантів призвів до загибелі однієї цивільної особи. Людина отримала тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних будинків, частина з них зазнала значних руйнувань.

Згодом противник завдав повторного авіаудару тією ж зброєю. Унаслідок цього поранення отримала ще одна цивільна особа, яка самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні у Дружківці. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки”, – повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Також, за інформацією начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова, стало відомо про ще одного загиблого внаслідок обстрілів 30 жовтня.

Нагадаємо, 30 жовтня росіяни скинули на Костянтинівку п’ять керованих бомб – вбили двох цивільних, шестеро людей травмовані. Пошкоджено 16 приватних будинків.