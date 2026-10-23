Окупанти обстріляли Краматорськ: поранені діти від 1 до 10 років, є загиблий | Вільне Радіо

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23 жовтня 2026 року о 15:44 війська РФ скинули на Краматорськ три “ФАБ-250” з УМПК. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал. Серед поранених діти від 1 до 10 років.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
В результаті атаки одна людина загинула. Ще шестеро дістали поранення:
“У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, осколкові поранення. Їм надається кваліфікована медична допомога”, — уточнили у Донецькій обласній прокуратурі.
В епіцентрі влучання пошкоджено 27 житлових будинків. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
Нагадаємо, 23 жовтня біля 16:00 росіяни завдали авіаудар по Словʼянську, поранили двох жінок.