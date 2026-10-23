Росіяни обстріляли Слов’янськ: поранили двох цивільних | Вільне Радіо

Наслідки обстрілу Слов'янська 23 жовтня 2026 року, фото: Вадим Лях

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23 жовтня біля 16:00 росіяни завдали авіаудар по Словʼянську. Дві місцеві жінки дістали поранення.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“Пошкоджено багатоповерхові будинки, автівки, магазин. Поранення отримали дві жінки — 54 та 62 років. Обидві госпіталізовані. Трохи пізніше ворожий обстріл пошкодив автобуси місцевого перевізника. Знищено 20 одиниць транспорту”, — повідомив Вадим Лях.

Нагадаємо, з 1 листопада на території Словʼянської громади починає діяти довга комендантська година: з 16:00 до 11:00 наступного дня. Перепустки на пересування в інший час доби видаватимуть лише у разі крайньої необхідності.