Окупанти перетнули річку Сіверський Донець через лід та проникли в Закітне, але ЗСУ вже їх знищують

Російського окупанта в районі села Закітне Лиманської громади вбили українські захисники. Скриншот відео: 7-й корпус ДШВ ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Близько 10 лютого 2026 року малі штурмові групи російських окупантів перетнули річку Сіверський Донець по льодовій поверхні та зайшли у село Закітне Лиманської громади. Станом на 14 лютого лід розтанув, тому таких проривів більше не очікують. Окупантів у Закітному ще знищують.

Про ситуацію на фронті журналістам АрміяInform розповів начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін.

“У Серебрянському лісі накопичилися певні ресурси — як жива сила, так і засоби ураження противника (росіян, — ред.). Вони скористалися цим за умов поганої погоди. Коли були морози, певна ділянка Сіверського Дінця дозволила ворогу перетнути річку по льоду”, — пояснював Володимир Голягін.

Він запевнив, що після танення льоду українські захисники не очікують нових спроб окупантів перетнути річку.

“Проте ми готові до того, що росіяни можуть застосовувати моторизовані човни, щоб спробувати інфільтрувати свою піхоту у Закітне”, — додав Володимир Голягін.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що у районі села Дронівка на Слов’янському напрямку російські загарбники намагаються окупувати село та поступово вдосконалюють свою тактику.