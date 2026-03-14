Окупанти під час будівництва доріг під Маріуполем знайшли понад 50 археологічних артефактів, яким понад 5 тисяч років. Фото з окупаційних джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Під час будівництва автошляхів на околицях Маріуполя окупанти знайшли понад 50 археологічних предметів у трьох курганах площею два гектари. Їх назвали “Старокримський I”, “Калинівка I” та “Калинівка II”. За твердженням росіян, артефактам може бути близько 5 тисяч років.

Про знахідку повідомляють окупаційні джерела.

Крім того загарбники знайшли впускні поховання в ґрунтових ямах і катакомбах. Загалом, як стверджують окупанти, їхні вчені вже дослідили у районі Маріуполя 19 поховальних комплексів.

Щонайменше одна зі знахідок може належати до мідно-кам’яного віку (3–4 тисячоліття до нашої ери). Тоді у Приазов’ї змінювався клімат і серед місцевих жителів зароджувався кочовий спосіб життя.

“Виявлений під Маріуполем курган може містити поховання такого пастуха”, — вважає т.з. “завідувач кафедри археології, історіографії, джерелознавства та методів історичного дослідження Донецького державного університету” Олександр Колесник.

Археологічні предмети, які знайшли росіяни на околицях Маріуполя у березні 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Є також знахідки періоду 12–17 століть до нашої ери.

Окупанти заявляють, що після лабораторної обробки передадуть усі знахідки до так званого “музейного фонду ДНР”.

Будівництво на околицях Маріуполя у березні 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Нагадаємо, у лютому 2026 року до Центрального державного історичного архіву України (ЦДІАК) передали два нові експонати: історичні копії карт фортеці Бахмута, а також Києва.