Копія карти Бахмута, яку передали до архіву в Києві. Фото: ЦДІАК

До Центрального державного історичного архіву України (ЦДІАК) передали два нові експонати: історичні копії карт фортеці Бахмута, а також Києва.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального історичного архіву України.

Ці копії стали подарунком для України від представниць Національного архіву Швеції Карін Естрьом Іко та Йоганни Фрієс Маркевич, після чого голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов передав карти до ЦДІАКу. Водночас оригінали зберігають у Військовому архіві Швеції.

Журналісти Вільного Радіо вже писали про зазначену карту Бахмута в окремому матеріалі про історичний образ міста. Вона зображує фортецю у 30-х роках 18 століття. На мапі є умовні позначення будівель та їхня розшифровка німецькою мовою, тому артефакт дозволяє зробити висновки про соціальний склад фортеці та життя у ній.

Так, на мапі 1730-х років вже присутні солеварні, соляні амбари, тюрма, дві лінії укріплень (стара й нова), житло солдат, козаків, солеварів та малоросів, будинки торговців та інші об’єкти.

“Фортеця — це все місто, обмежене цією лінією укріплень. А всередині фортеці головне укріплення — цитадель. Це квартал вище [сучасного] міського ринку: це в районі “Райффайзен Банку”, черга магазинів десь до меблевого магазину, до Будинку Абрамовичів (квартал сучасної вулиці Незалежності, — ред.) Десь там була цитадель”, — пояснював у 2023 році Вільному Радіо завідувач відділу Бахмутського краєзнавчого музею Ігор Корнацький.

У Центральному державному історичному архіві України зазначили, що в їхньому фонді вже є 15 тис. карт, планів та креслень.

Нагадаємо, 1774 році по території Бахмутського повіту проїжджав на замовлення царату німецький дослідник Йоган Гюльденштедт. Все занотоване ним потім видали та понад століття тому переклали. Але опис подорожі в Бахмут фактично випав у перекладі. Краєзнавець з Луганщини розібрав старий готичний шрифт та сам переклав фрагмент про Бахмут XVIII століття. Про це читайте в матеріалі “Подорож по Донбасу в 1774-му: яким побачив Бахмут німецький дослідник Гюльденштедт”.