Окупанти підготували понад тисячу квартир маріупольців для роздачі як “компенсаційне житло”

Валерія Пащенко
Окупаційна адміністрація Маріуполя склала чотири переліки “безхазяйних” житлових приміщень, які планує передавати мешканцям як т. зв. “компенсаційне житло”. Загалом у списках — 1105 квартир по всьому місту.

Про це свідчать рішення т. з. “Маріупольської міської ради ДНР” від 7 травня 2026 року — №І/10-6, І/10-7, І/10-8 та І/10-10. 

У чотирьох переліках — квартири на:

  • проспекті Миру (окупанти продовжують використовувати стару назву — Леніна);
  • бульварі Шевченка;
  • проспекті Металургів;
  • проспекті Захисників України (Маршала Жукова);
  • вулицях Зелінського, Куприна, Маріупольській (Московській), Таганрозькій, Сонячній та десятках інших вулиць міста.

Площі квартир становлять від 18 до понад 95 квадратних метрів. 

Раніше окупанти вже визнали “безхазяйними” близько 13 тисяч квартир та будинків у Маріуполі.

Перелік житла для “компенсаційної” роздачі, фото: рішення “Маріупольської міськради ДНР”
Нагадаємо, окупанти регулярно визнають “безхазяйною” нерухомість у Маріуполі. Після надання такого статусу її можуть відібрати у т.з. “комунальну власність” та видавати у користування іншим людям.

