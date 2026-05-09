Жовтневий район у Маріуполі, 2022 рік. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел
Окупаційна адміністрація Маріуполя склала чотири переліки “безхазяйних” житлових приміщень, які планує передавати мешканцям як т. зв. “компенсаційне житло”. Загалом у списках — 1105 квартир по всьому місту.
Про це свідчать рішення т. з. “Маріупольської міської ради ДНР” від 7 травня 2026 року — №І/10-6, І/10-7, І/10-8 та І/10-10.
У чотирьох переліках — квартири на:
проспекті Миру (окупанти продовжують використовувати стару назву — Леніна);
бульварі Шевченка;
проспекті Металургів;
проспекті Захисників України (Маршала Жукова);
вулицях Зелінського, Куприна, Маріупольській (Московській), Таганрозькій, Сонячній та десятках інших вулиць міста .
Площі квартир становлять від 18 до понад 95 квадратних метрів.
Раніше окупанти вже визнали “безхазяйними” близько 13 тисяч квартир та будинків у Маріуполі.
Перелік житла для “компенсаційної” роздачі, фото: рішення “Маріупольської міськради ДНР”
Нагадаємо, окупанти регулярно визнають “безхазяйною” нерухомість у Маріуполі. Після надання такого статусу її можуть відібрати у т.з. “комунальну власність” та видавати у користування іншим людям.