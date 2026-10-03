Окупанти підтягують резерви та глибше закопуються на Лиманському напрямку, щоб сповільнити наступ ЗСУ

Російський військовий на Лиманському напрямку, вересень 2026 року. Скриншот відео: Третій армійський корпус ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські війська намагаються хаотично перекидати додаткових військових та укріплюють позиції на Лиманському напрямку. Зокрема, вони шукають “дірки” в обороні, щоб закрити їх та зупинити контрнаступ бійців ЗСУ.

Про ситуацію на Лиманському напрямку розповів журналістам Армія TV речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Він зазначає, що російські військові активніше облаштовують укріплення і намагаються глибше закопатися на своїх позиціях.

“В першу чергу [вони роблять це] для того, щоб вони були менш піддатливі під роботи наших FPV і важких бомберів”, — говорить Василь Денисюк.

Однак через поспішність рішень росіян вони не досягають бажаних результатів та втрачають ще більше людей.

Втім, посилення Лиманського напрямку з боку окупаційної армії помічають і українські захисники. Вони зазначають, що ситуація тут залишається важкою.

Тим часом російська пропаганда запевняє, що ситуація на цьому напрямку нібито під контролем росіян.

“Противник (росіяни, — ред.) потонув у власній брехні. Саме ця брехня стала однією з причин того, що ця наступальна операція Вівальді стала взагалі можливою”, — зазначає Василь Денисюк.

Нагадаємо, українські військові використовують наземні роботизовані комплекси на Лиманському напрямку, аби розміновувати території в межах наступальної операції “Вівальді”. Їм вже вдалося очистити понад 30 кілометрів територій.