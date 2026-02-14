Окупанти планують оновити у Світлодарську дороги та створити 5 км велодоріжок (деталі)

Окупанти планують оновити у Світлодарську дороги та створити 5 км велодоріжок

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У планах російських загарбників — ремонт 2,4 км автомобільних доріг районного значення в окупованому Світлодарську. Також вони хочуть оновити 0,7 км доріг місцевого значення та створити 5 км велосипедних доріжок. Розповідаємо, де їх планують облаштувати.

Про плани росіян журналісти Вільного Радіо дізналися з окупаційних джерел.

“Маршрути велосипедних доріжок пролягатимуть по краях центрального та південного кварталів, а також уздовж західного кордону міста — там, де розташоване Вуглегорське водосховище”, — пишуть російські фахівці Єдиного інституту просторового планування РФ.

В інституті пояснили, що створення велодоріжок у Світлодарську важливе для спрощення пересування містом. Крім того, така потреба виникла через відсутність громадського транспорту в окупованому місті.

Ніяких термінів щодо реалізації своїх планів окупанти не озвучили.

Нагадаємо, з 13 лютого 2026 року російський банк “ПСБ” буцімто почав виїзні прийоми для мешканців, які залишилися в окупованій Великій Новосілці. Загарбники відкрили тут мобільний офіс, у якому оформлюють місцевим картки, обмінюють гривні на рублі, а також виплачують російські пенсії та інші соціальні виплати.