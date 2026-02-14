Російський банк нібито почав обслуговувати жителів окупованої Великої Новосілки. Фото з окупаційних джерел

З 13 лютого 2026 року російський банк “ПСБ” буцімто почав виїзні прийоми для мешканців, які залишилися в окупованій Великій Новосілці. Загарбники відкрили тут мобільний офіс, у якому оформлюють місцевим картки, обмінюють гривні на рублі, а також виплачують російські пенсії та інші соціальні виплати.

Про відкриття російського банку повідомляють окупаційні джерела.

“У мобільному офісі передбачена можливість оформлення дебетових платіжних карток, що дозволить людям отримувати зарплати, пенсії, соціальні виплати та перекази. Тут же клієнти банку можуть зняти гроші з банківських карток через касовий термінал. Також доступні операції обміну готівкових гривень на рублі, що дасть громадянам можливість використовувати свої заощадження”, — пишуть у пресслужбі банку росіян.

За словами окупантів, у перші два дні роботи мобільного офісу банку до них начебто звернулися майже сотня місцевих, яким оформили російські банківські картки.

Нагадаємо, Велику Новосілку визнали тимчасово окупованою від 26 червня 2025 року, хоча офіційно повідомили про це у документах 30 вересня. Загарбники ж заявили про “звільнення” селища 26 січня 2025 року,

Наприкінці грудня 2025 року окупанти відкрили у селищі пункт оформлення російських паспортів.