Міна, яку росіяни скидають з шахедів. Фото: Сергій Бескрестнов

Частину російських дронів-камікадзе “Шахед” тепер використовують не лише для ударів, а й для мінування місцевості. Один безпілотник може перевозити від двох до восьми снарядів.

Про нову небезпечну тактику повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним FLASH.

За його словами, на окремі безпілотники під крилами встановлюють спеціальні контейнери. Під час польоту з них можуть скидати вибухонебезпечні предмети — зокрема до восьми протипіхотних або дві протитанкові міни з магнітним детонатором.

Один із таких випадків уже зафіксували на відео. За словами Бескрестнова, дрон скинув снаряд приблизно за 50 кілометрів від державного кордону.

Сергій Бескрестнов наголошує: із потеплінням і зникненням снігу такі предмети може бути легше помітити, однак це не зменшує небезпеки. Наближатися до них — пішки чи на транспорті — категорично не можна.

Фахівці закликають у разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляти рятувальників або поліцію, а також пояснити правила безпеки дітям.



