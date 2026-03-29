Мобільні вогневі групи. Ілюстративне фото: МВС

У ніч на 29 березня російські війська запустили по Україні аеробалістичну ракету “Кинджал” та 442 ударні безпілотники. Влучання фіксували на семи локаціях, були та падіння уламків.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Там розповіли, що війська країни-агресорки запустили аеробалістичну ракету “Кинджал” по Україні з повітряного простору Рязанської області. Водночас близько 300 запущених безпілотників — “шахеди”.

Дрони запускали із напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська у Росії, а також Гвардійського та Чауди в тимчасово окупованій АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила та подавила 380 російських безпілотників. Про збиття ракети у Повітряних силах не повідомляли, тож її доля невідома.

Крім того, українські оборонці фіксували влучання 16 ударних БпЛА на семи локаціях, а падіння збитих (уламки) — на 14 локаціях.

Нагадаємо, з’явилися супутникові знімки, на яких видно, що російські окупанти активно будують на території Донецького аеропорту гаражі для зберігання безпілотників. На кадрах від 14 березня 2026 року можна побачити не лише вже збудовані споруди, а й будівельну техніку.