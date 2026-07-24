Окупанти розстріляли українського військовополоненого в Комарській громаді, — Донецька обласна прокуратура

Російській військові. Ілюстративне фото: Getty Images

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Правоохоронці вважають, що в липні російські військові розстріляли полоненого військовослужбовця Збройних сил України. За їхніми даними, це сталося в районі Ялти частково окупованої Комарської громади. З 2024 року село офіційно перебуває в зоні активних боїв.

Про справу повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 13 липня 2026 року о 14:42 поблизу села Ялта Комарської громади представники армії загарбників взяли в полон військового ЗСУ. Після допиту один із окупантів наказав стратити захисника, а інший розстріляв його з вогнепальної зброї.

Справу розслідують як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України). За це карають позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічно.

“Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців рф”, — написали в пресслужбі прокуратури Донеччини.

Раніше ми розповідали, що в ніч на 20 липня 2026 року Сили оборони завдали ударів по низці обʼктів на ТОТ Донеччини. Зокрема, військові уразили пункт управління БпЛА у районі Вільного Поля Комарської громади. Село офіційно окуповане з червня 2025 року.