Окупанти стверджують, що знайшли у Костянтинівці тигреня та вивезли його до Підмосков’я. Скриншот відео з окупаційних джерел

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У Костянтинівці російські окупанти буцімто ще в середині літа 2026 року знайшли тигреня. За їхніми твердженнями, вони виявили його поряд із загиблою матір’ю. Де саме знайшли тигреня та його матір, не уточнюють. У тигреняти була зламана лапа, пошкодження на тілі та проблеми з очима. Загарбники дали йому ім’я “Шерхан” та вивезли з оточеної боями Костянтинівки у Підмосков’я.

Про тигреня розповіли медіа з тимчасово окупованої частини Донеччини.

Упродовж трьох місяців росіяни, за їхніми словами, лікували тигреня та шукали, кому його передати. У жовтні його забрали представники парку “Земля прайда”, який розташований у районі села Караваєво Московської області.

“Наразі перелом лапи у тигреня вже успішно зажив, однак йому доведеться пройти тривалий курс лікування через проблеми із зором, оскільки існує висока ймовірність, що одне око врятувати не вдасться”, — стверджують росіяни у новині.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року президент України Володимир Зеленський запевнив, що українські військові контролюють Костянтинівку, Олексієво-Дружківку та Добропілля. В останньому фіксують спроби окупантів просочитися до міста, але їх вдається знищити.