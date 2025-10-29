Окупанти вдарили FPV-дроном по машині в Костянтинівці: поранення дістав один цивільний

Машина, яку атакував FPV-дрон росіян. Фото: Сергій Горбунов

29 жовтня 2025 року російська армія атакувала Костянтинівку FPV-дроном. Цивільний чоловік їхав містом на автомобілі, коли в нього влучив дрон. Унаслідок атаки чоловік дістав поранення, а машина — пошкоджень.

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

“Постраждалий самостійно звернувся по медичну допомогу до КНП “Центральна міська лікарня” у Дружківці, де йому надали необхідну допомогу”, — пише Сергій Горбунов.

Наразі поліцейські встановлюють усі наслідки удару.

Нагадаємо, цього ж дня російські окупанти вдарили безпілотником по території житлового будинку в одному із селищ Краматорської громади. Поранення дістали троє цивільних пенсіонерів.