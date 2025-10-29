29 жовтня 2025 року троє пенсіонерів дістали поранення внаслідок удару безпілотника окупантів по селищу Краматорської громади. Мапа: DeepState

Російські окупанти вдень 29 жовтня 2025 року вдарили безпілотником по території житлового будинку в одному із селищ Краматорської громади. Поранення дістали троє цивільних пенсіонерів.

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Краматорська міська рада уточнює, що поранення дістали троє цивільних пенсіонерів.

“Усі троє мають мінно-вибухові травми: двоє — легкого ступеня (чоловік 1958 року народження та жінка 1960 року народження), а чоловік 1962 року народження у стані середньої тяжкості доставлений до лікарні”, — пишуть у пресслужбі Краматорської МВА.

Нагадаємо, протягом 28 жовтня 2025 року українські поліцейські зафіксували 2090 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області. За попередніми даними, ці атаки не призвели до поранення чи загибелі цивільних мешканців, однак спричинили руйнування.