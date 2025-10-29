Наслідки російських атак у Донецькій області за 28 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Протягом 28 жовтня українські поліцейські зафіксували 2090 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області. За попередніми даними, ці атаки не призвели до поранення чи загибелі цивільних мешканців, однак спричинили руйнування.

Влучання фіксують у дев’яти населених пунктах

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 28 жовтня перебували міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ та Миколаївка, селища Комишуваха, Святогорівка та Райгородок, села Брусине та Золоті Пруди.

Загибелі чи поранення цивільних за добу поліція не фіксувала на Донеччині. Руйнування через російські обстріли та загалом атаки різними видами зброї фіксують у шести населених пунктах:

по Костянтинівці росіяни вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами та дроном FPV — зруйновані багатоквартирний будинок і дві адміністративні будівлі;

у Краматорську постраждав багатоквартирний будинок;

у Дружківці російський дрон FPV знищив цивільний автомобіль;

у Райгородку та Комишувасі пошкоджені по одному приватному будинку, а у Золотих Прудах через влучання двох “Ланцетів” постраждали три оселі;

Після опівночі, близько 03:30 російські війська тричі обстріляли Слов’янськ. Під вогнем була промислова зона, інформації про загибель або поранення цивільних до поліції не надходило.

Загалом за добу на Донеччині руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів, зокрема шість житлових будинків, зазначили у поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що російські влучання також фіксували у Добропіллі та Сіверську.

На Покровському напрямку знову впала кількість російських атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти 28 жовтня йшли в атаку 13 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ біля Зеленого Гаю, Дерилового, Новоселівки, а також у напрямку Корового Яру, Дробишевого та Олександрівки;

окупанти 28 жовтня йшли в атаку 13 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ біля Зеленого Гаю, Дерилового, Новоселівки, а також у напрямку Корового Яру, Дробишевого та Олександрівки; на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 10 штурмів російських сил у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Григорівки;

військовослужбовці ЗСУ зупинили 10 штурмів російських сил у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Григорівки; на Краматорському напрямку українські військові фіксували два боєзіткнення поблизу Віролюбівки та Федорівки;

українські військові фіксували два боєзіткнення поблизу Віролюбівки та Федорівки; на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки;

російські сили здійснили 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки; на Покровському напрямку ЗСУ відбили 45 штурмів загарбників біля Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Родинського, Новоекономічного, Лисівки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Мирнограда, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та Філії;

ЗСУ відбили 45 штурмів загарбників біля Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Родинського, Новоекономічного, Лисівки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Мирнограда, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та Філії; на Олександрівському напрямку окупанти здійснили 23 атаки поблизу Зеленого Гаю, Соснівки, Вербового, Успенівки, Новогригорівки, Рибного, Павлівки та Вишневого.

Нагадаємо, ввечері 28 жовтня стало відомо, що російським військовим на Покровському напрямку вдалося пробратися до міста Мирнограда та досягти його околиць. Під час своїх просувань росіяни застосовують різні роди військ та технічні засоби, ситуацію в місті Сили оборони України оцінюють як важку.