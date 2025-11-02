Окупанти відкрили у захопленій Волновасі пам’ятник командиру “Спарти” Володимиру Жозі: що про нього відомо

Пам’ятник Володимиру Жозі, який окупанти відкрили у Волновасі 2 листопада 2025 року. Фото із соцмереж Дениса Пушиліна

В окупованій Волновасі відкрили пам’ятник колишньому командиру батальйону бойовиків т.з. “ДНР” “Спарта”. Пам’ятник має вигляд фігури бойовика та мирних жителів, яких він нібито прикриває. Володимир Жога воював проти України з 2014 року та загинув у березні 2022 року. Розповідаємо, що про нього відомо.

Про відкриття пам’ятника окупанту повідомив ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін.

Що відомо про командира “Спарти” Володимира Жогу

Донеччанин на прізвисько “Воха” воював проти України з 2014 року. Спочатку — у Слов’янську, а згодом очолив підрозділ т.з. “ДНР” “Спарта”, коли загинув його попередник Арсен Павлов (“Моторола”). Пізніше брав участь у боях за Донецький аеропорт.

У 2018 році Володимир Жога потрапив у ДТП, у якому, за повідомленнями, збив насмерть дівчину

Жогу ліквідували бійці ЗСУ 5 березня 2022 року. Окупанти стверджують, що він загинув нібито прикриваючи евакуацію цивільних із Волновахи. Саме цей сюжет і зобразили на пам’ятнику в окупованому місті.

Ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін після загибелі Жоги надав йому звання “Герой Донецької Народної Республіки”.

Це вже не перший пам’ятник, який встановлюють окупанту у Волновасі. Перший з’явився тут ще три роки тому — в жовтні 2022 року. Тоді загарбники відкрили погруддя “Вохи” на місці, де раніше був пам’ятник Леніну.

Нагадаємо, станом на 2025 рік на тимчасово окупованій частині Донецької області проживає близько 1,2 мільйона людей. У 2014 році ця цифра сягала 2,8 мільйона. У фейковій “республіці” також зменшується кількість новонароджених дітей.