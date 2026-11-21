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Росія у своїх заявах визнала вивезення до своєї території 733 тисяч українських дітей. Ще 1,6 мільйона можуть перебувати в тимчасовій окупації.

Про це 20 листопада 2026 року повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час конференції до Всесвітнього дня дитини.

“Росіяни у своїх заявах визнали вивезення 733 тисяч наших дітей до РФ. Тому важливо повертаті їх звідти. Станом на зараз ми вже повернули з Росії та ТОТ 2 833 дитини в межах ініціативи Bring Kids Back UA”, — заявив Дмитро Лубінець.

За його словами, у Росії сформувалася система примусу щодо українських дітей, спрямована на стирання їхньої національної ідентичності.

Омбудсман додав, що від початку повномасштабного вторгнення третина українських дітей мусила покинути свій дім. 1,8 мільйона неповнолітніх виїхали за кордон, а ще 1,6 мільйона можуть перебувати на тимчасово непідконтрольній українському уряду території.

Раніше ми розповідали, як російська пропаганда поширює тезу про нібито “обмін” українських і російських дітей.