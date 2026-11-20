Діти в окупації. Ілюстративне фото: Укрінформ

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Представники країни-агресорки намагаються створити враження, нібито разом із поверненням депортованих українських дітей російська сторона забирає з України своїх неповнолітніх. Такі заяви керівник ініціативи “Bring Kids Back UA” назвав пропагандою, адже жодних обмежень на виїзд російських дітей з України немає.

Про це керівник ініціативи “Bring Kids Back UA” Максим Максимов розповів під час онлайн-брифінгу до Всесвітнього дня дитини 19 листопада.

За його словами, росіяни неодноразово наголошували на “обміні” між українськими та російськими дітьми. Мовляв, російських дітей з території України теж необхідно повертати, і це складна процедура. Втім, більшість російських дітей приїхали до України до початку повномасштабного вторгнення, і обмежень на їхній виїзд немає, наголошує Максим Максимов.

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“Україна не викрадала і не забороняє виїжджати ніяким російським дітям. У нас на території, як і в багатьох інших країнах, є російські діти. Здебільшого вони заїхали до [повномасштабної] війни. Ніхто їм не заважає нікуди їхати. Але для Росії це стратегічна задача в контексті наративної війни — урівняти Україну і Росію, показати, що “війна, усі страждають по обидва боки, і українські діти, і російські діти”. <…> Немає жодного задокументованого випадку про те, що Україна хоча б когось десь затримала, викрала, депортувала”, — каже Максимов.

Для довідки: Станом на 18 листопада 2026 року, за даними ініціативи “Bring Kids Back UA”, відомо щонайменше про 20 651 випадок депортації та примусового переміщення росіянами українських дітей. Водночас повернути на підконтрольну українському уряду територію вдалося 2 833 дитини.

Раніше ми розповідали, чого найбільше бояться молоді люди з ТОТ, які хочуть виїхати. Правозахисники зафіксували, зокрема, підозри, що “волонтери” працюють на ФСБ, страх фільтрації та переконання, що після виїзду людина залишиться без допомоги й житиме “на вокзалі або під мостом”.

Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.