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Підозра, що “волонтери” працюють на ФСБ, страх фільтрації та переконання, що після виїзду залишишся без допомоги й житимеш “на вокзалі або під мостом”. Це найчастіші страхи, що формуються під впливом російської пропаганди у молодих людей з ТОТ, які виїжджають на підконтрольну українському уряду територію.
Про розповсюджені страхи розповіла на брифінгу ініціативи “Bring Kids Back UA” правозахисниця, голова ГО “Компас мрії” Діна Уріх.
ГО “Компас мрії” (Compass of Dreams) — це українська ГО, яка допомагає дітям та молоді виїхати з тимчасово окупованих територій України та з території РФ, а також супроводжує їх після повернення.
За словами Діни Уріх, у молоді з окупації часто є недовіра до українських волонтерів і побоювання, що люди, які обіцяють допомогти з виїздом — підставні. А насправді — це операція ФСБ з виявлення тих, хто підтримує Україну. І замість допомоги можна отримати візит російських спецслужб з підозрою “ось ти і виказав свої справжні погляди”.
“На жаль, це дійсно відбувається, ми отримуємо інформацію про те, що є багато фейкових акаунтів, т. зв. “волонтерів”, які таким чином викривають молодих людей, з проукраїнськими настроями”, — говорить правозахисниця.
Ще одним страхом Уріх називає сам виїзд і проходження фільтрації з боку окупантів:
“Тут дуже важливий індивідуальний супровід. Тому що ми з кожним проговорюємо усі нюанси, розбудовуємо індивідуальну легенду”.
Побоювання викликає і життя на підконтрольній українському уряду території. Правозахисниця розповідає, що часто її підопічні казали, що “ніхто не допоможе, я житиму на вокзалі або під мостом”.
“Переживають, що всі будуть байдуже ставитись і я ніколи не зможу реінтегруватися. З одного боку матеріальна складова: не буде, де жити, не буде, що їсти. З іншого боку — соціальна ізоляція: люди будуть дізнаватися, що я з тимчасово окупованих територій, і ставлення до мене буде дуже поганим.
На жаль, це пропагандистська історія, яку Росія розкручує максимально, мовляв, тільки дізнаються, що ти з ТОТ і тебе будуть цькувати.
Мене один хлопець питав: “А як все буде, бо нам тут розказують, якщо дізнаються, що ти з Донецька, то навіть хліб не продадуть”. Це про те, на якому рівні йде ця пропаганда”, — резюмує Діна Уріх.
Для довідки
Куди звертатися тим, хто хоче виїхати з окупації
Save Ukraine: гаряча лінія 0 800 33 31 29, Telegram: @SaveUkraineOfficial;
Українська мережа за права дитини: мобільний / Viber / Telegram: +38 050 015 58 46;
Helping to Leave: кол-центр +38 093 177 64 58, Telegram-бот: t.me/helpingtoleave_bot;
Асоціація “Компас мрії”: Telegram t.me/compassofdreams, Email: [email protected]
Humanity: Telegram: @humanity_ask2
ГО “Плурітон”: гаряча лінія: +38 068 937 00 00, Telegram: t.me/Pluriton
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: гаряча лінія:
+38 044 299 74 08, Мобільний / Viber / Telegram: +38 093 406 80 17,
Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України: +38 098 321 11 21, +38 067 650 83 32
“Схід SOS”: гаряча лінія 0 800 332 614, пошта [email protected], номери +38 099 710 48 72 та +38 099 311 53 14.
“Донбас SOS”: Viber, Telegram, WhatsApp +38 093 600 64 74.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо повернення депортованих українських дітей та захисту тих, хто в окупації.