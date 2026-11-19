Виїзд з окупації, ілюстративне фото: Армія інформ

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Підозра, що “волонтери” працюють на ФСБ, страх фільтрації та переконання, що після виїзду залишишся без допомоги й житимеш “на вокзалі або під мостом”. Це найчастіші страхи, що формуються під впливом російської пропаганди у молодих людей з ТОТ, які виїжджають на підконтрольну українському уряду територію.

Про розповсюджені страхи розповіла на брифінгу ініціативи “Bring Kids Back UA” правозахисниця, голова ГО “Компас мрії” Діна Уріх.

Для довідки: ГО “Компас мрії” (Compass of Dreams) — це українська ГО, яка допомагає дітям та молоді виїхати з тимчасово окупованих територій України та з території РФ, а також супроводжує їх після повернення.

“Волонтери” як операція ФСБ

За словами Діни Уріх, у молоді з окупації часто є недовіра до українських волонтерів і побоювання, що люди, які обіцяють допомогти з виїздом — підставні. А насправді — це операція ФСБ з виявлення тих, хто підтримує Україну. І замість допомоги можна отримати візит російських спецслужб з підозрою “ось ти і виказав свої справжні погляди”.

“На жаль, це дійсно відбувається, ми отримуємо інформацію про те, що є багато фейкових акаунтів, т. зв. “волонтерів”, які таким чином викривають молодих людей, з проукраїнськими настроями”, — говорить правозахисниця.

“Молодь, яка виїжджає з ТОТ боїться фільтрації окупантів”

Ще одним страхом Уріх називає сам виїзд і проходження фільтрації з боку окупантів:

“Тут дуже важливий індивідуальний супровід. Тому що ми з кожним проговорюємо усі нюанси, розбудовуємо індивідуальну легенду”.

Відсутність підтримки після виїзду з окупації

Побоювання викликає і життя на підконтрольній українському уряду території. Правозахисниця розповідає, що часто її підопічні казали, що “ніхто не допоможе, я житиму на вокзалі або під мостом”.

“Переживають, що всі будуть байдуже ставитись і я ніколи не зможу реінтегруватися. З одного боку матеріальна складова: не буде, де жити, не буде, що їсти. З іншого боку — соціальна ізоляція: люди будуть дізнаватися, що я з тимчасово окупованих територій, і ставлення до мене буде дуже поганим.

На жаль, це пропагандистська історія, яку Росія розкручує максимально, мовляв, тільки дізнаються, що ти з ТОТ і тебе будуть цькувати.

Мене один хлопець питав: “А як все буде, бо нам тут розказують, якщо дізнаються, що ти з Донецька, то навіть хліб не продадуть”. Це про те, на якому рівні йде ця пропаганда”, — резюмує Діна Уріх.

Для довідки: Для довідки Куди звертатися тим, хто хоче виїхати з окупації Save Ukraine: гаряча лінія 0 800 33 31 29, Telegram: @SaveUkraineOfficial; Українська мережа за права дитини: мобільний / Viber / Telegram: +38 050 015 58 46; Helping to Leave: кол-центр +38 093 177 64 58, Telegram-бот: t.me/helpingtoleave_bot; Асоціація “Компас мрії”: Telegram t.me/compassofdreams, Email: [email protected] Humanity: Telegram: @humanity_ask2 ГО “Плурітон”: гаряча лінія: +38 068 937 00 00, Telegram: t.me/Pluriton Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: гаряча лінія: +38 044 299 74 08, Мобільний / Viber / Telegram: +38 093 406 80 17, [email protected] Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України: +38 098 321 11 21, +38 067 650 83 32 “Схід SOS”: гаряча лінія 0 800 332 614, пошта [email protected], номери +38 099 710 48 72 та +38 099 311 53 14. “Донбас SOS”: Viber, Telegram, WhatsApp +38 093 600 64 74.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо повернення депортованих українських дітей та захисту тих, хто в окупації.