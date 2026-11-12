Європарламент ухвалив резолюцію щодо повернення депортованих українських дітей та захисту тих, хто в окупації: що вона передбачає

Депортація українських дітей. Ілюстративне фото: Дмитро Лубінець

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Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до Росії негайно повернути депортованих і примусово переміщених українських дітей. Там закликають країну-агресорку припинити русифікацію, індоктринацію та мілітаризацію неповнолітніх на ТОТ. Окрім цього, документ передбачає посилення санкцій проти причетних до цих злочинів.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Резолюцію підтримали 536 євродепутатів, восьмеро проголосували проти, а ще 37 — утрималися. Документ засуджує систематичну депортацію, незаконне усиновлення примусове переміщення, русифікацію, індоктринацію та мілітаризацію українських дітей. Євродепутати закликали Росію негайно припинити такі практики та наголосили на відповідальності країни-агресорки за дотримання прав неповнолітніх, які перебувають під їхнім контролем.

Разом із тим увага Європарламенту поширюється не лише на депортованих, а й на 1,6 мільйона українських дітей на ТОТ, які залишаються під ризиком депортації або ж примусового переміщення — відомо про 20 651 такий випадок. Водночас Україні вже вдалося повернути 2 808 дітей.

Серед інших вимог до Росії в документі:

негайно повернути всіх депортованих і примусово переміщених українських дітей;

надати повну інформацію про місцеперебування, стан здоров’я та правовий статус кожної дитини;

забезпечити доступ дітей до української освіти та можливість безпечного виїзду разом із родинами на підконтрольну уряду України територію;

надати МКЧХ, ЮНІСЕФ, Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини та іншим незалежним міжнародним організаціям регулярний доступ до українських дітей у Росії та на ТОТ;

співпрацювати з міжнародними механізмами розшуку дітей та возз’єднання сімей.

У Європарламенті заявили, що дії Росії щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду. Там закликають держави Європейського Союзу офіційно визнати їх такими.

Також в окремому блоці резолюції Європарламент закликає розширити санкції на всю мережу людей і структур, які можуть бути причетними до депортації, примусового переміщення та так званого “перевиховання” українських дітей. Посадовці кажуть введення обмежень, зокрема проти “Газпрому”, “Роснафти” та їхніх дочірніх компаній.

Що відомо про депортацію та мілатаризацію українських дітей

За даними платформи Bring Kids Back, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала понад 20 тисяч дітей з України. Станом на вересень 2026 року до країни вдалося повернути понад 2,5 тисячі неповнолітніх.

27 квітня 2023 року Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо депортації дітей та дорослих з України в Росію. В цій резолюції вперше згадали термін “геноцид” щодо дій Росії в Україні та визнали ордер на арешт Володимира Путіна.

У травні 2026-го 41 держава-учасниця Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) активувала Московський механізм. Він передбачає документування випадків “ідеологічної обробки” та мілітаризації Росією українських дітей.

Також відомо, що близько 1,6 мільйона українських дітей живуть на тимчасово окупованих територіях під пресом російської пропаганди. Як свідчить нове дослідження Центру “Альменда”, у тамтешніх школах більшає кадетських класів, а кількість дітей у рухах “Юнармія” та “Орлята Росії” зросла в десятки разів.

Нагадаємо, Головне управління розвідки опублікувало дані про 10 фізичних та двох юридичних осіб, яких вважають причетними до мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Їх пов’язують зі змаганнями “Зарніца 2.0”, які відбулися навесні в окупації. Там російський “Рух перших” навчав дітей поводитися зі зброєю та вибухівкою, керувати дронами, а також поширювало серед неповнолітніх мілітаристську пропаганду.