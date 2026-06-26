Будинок у Маріуполі, ілюстративне фото: Telegram/Маріупольська міськрада

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На сайті окупаційної адміністрації Маріуполя у списках “безгосподарного” житла вже є близько 25 тисяч об’єктів, підрахували журналісти. Нелегітимна “влада” поступово присвоює квартири, власники яких виїхали з міста після його захоплення у 2022 році. Їм дають 30 днів, аби з’явитись із документами і “підтвердити” право власності на нерухомість, однак для цього обов’язково потрібно мати російське громадянство.

Аналіз та підрахунок адрес у російських джерелах провели журналісти “Новин Донбасу”.

Так, від літа 2023 року по квітень 2026-го окупаційна влада опублікувала переліки із загальною кількістю понад 45 тисяч адрес. Однак після відсіювання повторів у журналістів залишилося приблизно 25 тисяч унікальних адрес квартир та приватних будинків.

Найбільше квартир без визначеного власника окупанти зафіксували у багатоповерхівці на вулиці Казанцева, 31 — 199 із 216. Будинок зазнав руйнувань під час бойових дій, після чого його відновили, однак майже всі квартири внесли до реєстру безгосподарного майна.

На другому місці — дев’ятиповерхівка на вулиці Котляревського, 4, де “безгоспними” визнали 173 із 216 квартир. Замикає трійку лідерів будинок на проспекті Миру, 106 — 164 квартири без власників.

Загалом перелік багатоповерхівок Маріуполя з найбільшою кількістю “безгоспних” квартир має такий вигляд:

вулиця Казанцева, 31 — 199 квартир;

вулиця Котляревського, 4 — 173 квартири;

проспект Миру, 106 — 164 квартири;

проспект Миру, 104 — 158 квартир;

проспект Миру, 110 — 158 квартир;

проспект Металургів, 119 — 156 квартир;

проспект Захисників України, 6 — 156 квартир;

вулиця Писарєва, 28 — 152 квартири;

бульвар Морський, 46 — 151 квартира;

вулиця Троїцька, 32 — 148 квартир;

проспект Миру, 102 — 147 квартир;

проспект Покришкіна, 11 — 143 квартири;

проспект Металургів, 25 — 143 квартири;

проспект Перемоги, 135 — 141 квартира;

проспект Перемоги, 119 — 139 квартир;

бульвар Шевченка, 76 — 137 квартир;

вулиця Котляревського, 8а — 136 квартир;

проспект Захисників України, 5 — 135 квартир;

проспект Металургів, 27 — 134 квартири;

вулиця Покришкіна, 9 — 134 квартири;

вулиця Курчатова, 53 — 130 квартир;

вулиця Олімпійська, 11 — 126 квартир;

вулиця Казанцева, 29 — 125 квартир;

вулиця Таганрозька, 255 — 124 квартири;

вулиця Олімпійська, 77 — 124 квартири;

вулиця Кронштадська, 19 — 123 квартири;

вулиця Горлівська, 4 — 123 квартири;

проспект Миру, 108 — 122 квартири;

вулиця Азовстальська, 164 — 119 квартир.

Нагадаємо, 25 червня влада Маріуполя підписала угоду з концерном Rehau щодо допомоги з будівництвом домівок для переселенців у Білій Церкві. Це проєкт соціального житла — хочуть побудувати 1 187 квартир. Компанія коштом уряду Німеччини забезпечить вікна для запланованих осель.