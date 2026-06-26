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На сайті окупаційної адміністрації Маріуполя у списках “безгосподарного” житла вже є близько 25 тисяч об’єктів, підрахували журналісти. Нелегітимна “влада” поступово присвоює квартири, власники яких виїхали з міста після його захоплення у 2022 році. Їм дають 30 днів, аби з’явитись із документами і “підтвердити” право власності на нерухомість, однак для цього обов’язково потрібно мати російське громадянство.
Аналіз та підрахунок адрес у російських джерелах провели журналісти “Новин Донбасу”.
Так, від літа 2023 року по квітень 2026-го окупаційна влада опублікувала переліки із загальною кількістю понад 45 тисяч адрес. Однак після відсіювання повторів у журналістів залишилося приблизно 25 тисяч унікальних адрес квартир та приватних будинків.
Найбільше квартир без визначеного власника окупанти зафіксували у багатоповерхівці на вулиці Казанцева, 31 — 199 із 216. Будинок зазнав руйнувань під час бойових дій, після чого його відновили, однак майже всі квартири внесли до реєстру безгосподарного майна.
На другому місці — дев’ятиповерхівка на вулиці Котляревського, 4, де “безгоспними” визнали 173 із 216 квартир. Замикає трійку лідерів будинок на проспекті Миру, 106 — 164 квартири без власників.
Загалом перелік багатоповерхівок Маріуполя з найбільшою кількістю “безгоспних” квартир має такий вигляд:
Нагадаємо, 25 червня влада Маріуполя підписала угоду з концерном Rehau щодо допомоги з будівництвом домівок для переселенців у Білій Церкві. Це проєкт соціального житла — хочуть побудувати 1 187 квартир. Компанія коштом уряду Німеччини забезпечить вікна для запланованих осель.