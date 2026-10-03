Окупанти залучили 11-класника до роботи у фейковій адміністрації та зробили його на день “головою Тельманівського округу”

Учень 11 класу “Тельманівської гімназії” Тимур Білязе. Фото з окупаційних джерел

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На початку жовтня 2026 року окупанти розповіли, що залучили учня 11 класу “Тельманівської гімназії” до роботи окупаційної адміністрації. Зокрема, до Дня вчителя його на один день зробили т.з. “головою Тельманівського округу”.

Про це розповіли медіа з окупованої частини Донеччини.

За словами самоназваної “голови Тельманівського округу” Наталі Великодньої, школяр протягом дня проводив від імені фейкового очільника округу наради з “керівниками відділів” окупаційної адміністрації.

“Вислухав громадян у рамках особистого прийому в офісі “Єдиної Росії”, проінспектував будівництво в Мирному, а також відвідав Андріївку, Михайлівку та Мічуріне, де перевірив, як завершилися [будівельні] роботи”, — заявила Наталія Великодня.

Зазначимо, в Україні діє стаття 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному органі влади на окупованій території.

Втім, сама участь дитини в такій акції автоматично не робить її винною в колабораційній діяльності. Відповідальність за це може стосуватися організаторів таких заходів — дорослих “посадовців”, оскільки вони залучили школяра до виконання функцій окупаційної адміністрації.

Представники Управління Верховного комісара ООН з прав людини у звіті за 2022–2024 роки зазначали, що російська влада на окупованих територіях проводить політику, спрямовану на формування у дітей лояльності до держави-окупанта. Йдеться про нав’язування російського громадянства, російської освітньої програми та “патріотичного” і військового виховання.

Водночас міжнародне гуманітарне право встановлює для дітей на окупованій території спеціальний захист.

Нагадаємо, Росія у вересні 2026 року провела псевдовибори на окупованій частині Донеччини. Незаконне голосування пройшло з мобільними групами зі скриньками та озброєним супроводом, прихованими адресами “дільниць”, українськими містами у російських “виборчих округах”, понад 6 тисячами організаторів і 15 “кандидатами”.